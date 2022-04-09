台北流行音樂中心訪「文化拼盤」紐約音樂產業　力促成人才交換計畫

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)台北流行音樂中心前往紐約舉行特展之際，拜訪當地相關音樂單位盼搭合作橋梁。

台北流行音樂中心日前於紐約舉行特展《抒情都市主義：台北流行音樂中心》，由負責北流建築設計的RUR Architecture，攜手以建築系聞名的庫珀聯盟學院（Cooper Union）共同策展，藉由影像及建築模型呈現北流為複合型音樂產業園區，不僅為表演空間，更以傳承音樂文化及刺激產業發展為目標，開幕式已於7日登場。

為促進台美音樂產業交流，由駐紐約台北文化中心牽線，北流發言人徐有潔拜訪在地音樂相關單位，包含紐約大型音樂節Summer Stage主辦單位City Parks Foundation，與音樂場館National Sawdust，洽談跨國合作機會，搭建台美音樂產業結合橋梁。

Summer Stage藝術主任Erika Elliott分享，許多人稱紐約為「文化大熔爐」，但其實各種族文化並無交融或同化，紐約反而較像「拼盤」，為匯集多元文化的平台；Summer Stage為City Parks Foundation極具指標性且國際知名的夏日大型音樂節，多年來結合異國文化，舉辦韓國日、加拿大日、墨西哥日等活動，更曾連四年舉辦Taiwanese Waves，邀請安溥、落日飛車、旺福、滅火器、阿爆、萬芳、9M88等知名台灣音樂人於紐約中央公園登台演出，讓在地紐約客感受台灣音樂魅力，獲廣大回響。

National Sawdust將科技導入音樂場館，建設多軌空間音效（Spatial Audio）環繞系統，提供音樂人與觀眾高品質的場域。此外，此場館也發展各類藝術家駐村計畫，業務負責人Kim Chan分享，該計畫目前約七成為紐約藝術家，期待未來能有國際交流的機會，激盪不同火花。

北流發言人徐有潔表示，音樂產業幕前幕後皆相當重要，北流身負推動台灣音樂產業重任，希望不僅能讓世界看見台灣音樂，更期望能帶領幕後工作者至國外交流，刺激產業發展。也許未來可透過類似駐村計畫，邀請該場館與北流或產業技術人員互相交流學習。