美國副國務卿會面WHO譚德賽 籲WHA應納入台灣

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）美國副國務卿麥肯伊今（9日）與世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞於華府會晤，根據會議摘要，麥肯伊當面向譚德賽呼籲，建議將台灣以觀察員身份納入世界衛生大會（WHA）。

中央社報導，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今至華府拜訪，討論強化WHO財務與改革，由於今年世界衛生大會（WHA）將至，美副國務卿麥肯伊（Brian P. McKeon）當面呼籲譚德塞，應讓台灣以觀察員身分參與。

今年WHA是第75屆，將於5月22日至28日在日內瓦召開。台灣曾於2009年起至2016年，連續以觀察員身分受邀參與WHA，但因中國打壓，台灣2017年起連5年未能獲邀參與。

根據中央社，美國務院發言人普萊斯（Ned Price）發布的會議摘要指出，麥肯伊當面向譚德塞表達，美方致力推動WHA以觀察員身分納入台灣。

美台雙方3月31日召開台灣國際參與高階工作會議，特別聚焦台灣參與WHA議題。主管管理與資源的美國副國務卿麥肯伊今天與譚德塞會晤，也不忘為台灣參與WHA發聲。