美國副國務卿會面WHO譚德賽 籲WHA應納入台灣

(台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導)美國副國務卿麥肯伊今(9日)與世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞於華府會晤,根據會議摘要,麥肯伊當面向譚德賽呼籲,建議將台灣以觀察員身份納入世界衛生大會(WHA)。

中央社報導,譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)今至華府拜訪,討論強化WHO財務與改革,由於今年世界衛生大會(WHA)將至,美副國務卿麥肯伊(Brian P. McKeon)當面呼籲譚德塞,應讓台灣以觀察員身分參與。

今年WHA是第75屆,將於5月22日至28日在日內瓦召開。台灣曾於2009年起至2016年,連續以觀察員身分受邀參與WHA,但因中國打壓,台灣2017年起連5年未能獲邀參與。

根據中央社,美國務院發言人普萊斯(Ned Price)發布的會議摘要指出,麥肯伊當面向譚德塞表達,美方致力推動WHA以觀察員身分納入台灣。

美台雙方3月31日召開台灣國際參與高階工作會議,特別聚焦台灣參與WHA議題。主管管理與資源的美國副國務卿麥肯伊今天與譚德塞會晤,也不忘為台灣參與WHA發聲。

Pleased to see @DrTedros here in Washington to discuss U.S. engagement in the pandemic instrument process and continuation of our collaboration to strengthen and reform @WHO, end COVID-19, and build back better. pic.twitter.com/LNAX2cufqt