上海8日確診破2萬！封控民怨四起 疫情越演越烈

上海疫情越演越烈，不過仍堅持「動態清零」總方針。（圖/路透社） 上海疫情越演越烈，不過仍堅持「動態清零」總方針。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）上海疫情燒沒完！近日當地實施分區管控，全民2500萬人強制進行核酸檢測，其他非必要原因人民必須維持「足不出戶」，在此政策下一家老小被迫分離，甚至有寵物狗被打死，嚴格防疫規範引發大量民怨。

根據外媒，上海8日新增本土新冠肺炎確診病例1015例，及無症狀感染者2萬2609例，總計達2萬3624例。是繼7日以來第二次突破兩萬例，可見當地疫情持續延燒，不過根據官方數據，重症比例極低，但政府仍期盼能維持「清零」政策。

在上海當局嚴格實施防疫規範下，經檢驗確診的父母與小孩須強制被個別分離，或是足不出戶政策導致家中老人無法獲得子女親身照護，加上超市物資都被搶光，屯糧不足的狀況下，被迫分離的老小是否有溫飽都成問題，民眾因此怨聲載道。

此外，也有寵物當街被打死的影片在社群瘋傳，影片中一名身穿隔離衣束的防疫人員手持硬物，對著街上落單的柯基犬一陣痛打，最後柯基犬當街死亡，留下大量血跡，讓不少網友感到震驚。

中央社指出，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友7日在微博發文，說當疫情廣泛在社區傳播後，要實現社會面清零，全員核酸檢測是最有效，既要快又要全面。

他說，上海如果在2至3天內完成一輪全市全員核酸檢測，並連續展開3至4輪全市全員核酸檢測，理論上10天至兩週能實現社會面清零。

根據BBC報導，本週四中國官媒《人民日報》稱，新冠肺炎「重症率、死亡率低，沒有必要興師動眾」等是錯誤認識，並強調中國堅持「動態清零」總方針，任何防控措施都會有一定的代價，但和保護人民生命安全和身體健康相比，「這些代價都是值得的」。

中國政府3月28日起將上海以黃浦江為界，分兩區封控，先東再西，一共10天，並展開新一輪核酸檢測。4月1日起，浦西地區會全面展開核酸篩查。