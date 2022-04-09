掌摑制裁出爐！威爾史密斯10年內無法參與奧斯卡典禮 但仍可參賽

威爾史密斯因不滿克里斯洛克玩笑，衝上台賞他一記巴掌，引發爭議。（圖/路透社） 威爾史密斯因不滿克里斯洛克玩笑，衝上台賞他一記巴掌，引發爭議。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 娛樂組 綜合報導）威爾史密斯掌摑代價不小！美國影藝學院近期決議禁止威爾史密斯以任何形式參與所有學院的活動和計劃，為期10年，而目前未決定撤銷其奧斯卡最佳男主角獎項。

美國男星威爾史密斯（Will Smith）3月27日在奧斯卡頒獎典禮上，因不滿紀錄片獎頒獎主持人克里斯洛克（Chris Rock）開其妻潔達（Jada Pinkett Smith）的光頭玩笑，上台直接掌摑克里斯洛克，引發外界譁然。

外媒指出，美國影藝學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）表示，奧斯卡頒獎典禮是為了慶祝過去一年來，那些努力做出不可思議作品的演藝工作人員，這光榮的時刻卻被威爾史密斯不可饒恕的行為所遮蓋了光芒。

美國影藝學院8日上午開會投票，主席魯賓（David Rubin）和執行長哈德遜（Dawn Hudson）指出「理事會已決定，自2022年4月8日起10年期間，史密斯先生無論親自或以視訊方式，都將不被允許參加任何美國影藝學院的活動或節目，包括但不限於奧斯卡金像獎。」

不過威爾史密斯以「王者理查」（King Richard）一片贏得奧斯卡最佳男主角獎的獎項，美國影藝學院目前未決定是否要收回。根據路透社，對於奧斯卡的制裁，威爾史密斯公開表示願意接受與尊重美國影藝學院的決定。