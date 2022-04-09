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俄羅斯導彈襲擊烏東火車站 逃難平民遭炸死亡逾50人

現場拍攝照片中可見五顏六色的行李、嬰兒車和填充玩具散落一地，物品旁伴隨地竟是遍地血跡，以及旁邊用深綠色帆布蓋著的屍體。

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By 國際組, 台灣英文新聞
2022/04/09 09:45
俄羅斯軍隊8日發射火箭攻擊烏東車站，行李和填充玩具散落一地。（圖/路透社）

俄羅斯軍隊8日發射火箭攻擊烏東車站，行李和填充玩具散落一地。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）位在烏克蘭東部的克拉莫托斯克火車站8日遭俄羅斯以導彈攻擊，當時車站擠滿了逃難的平民，造成逾50人死亡，烏國總統澤倫斯基也證實此訊，痛批俄國「邪惡無極限」。

俄羅斯入侵烏克蘭，加強攻擊烏東頓內茨克（Donetsk）及盧甘斯克（Luhansk）地區，而8日頓內茨克的克拉莫托斯克（Kramatorsk）火車站有約4000名平民欲疏散離開烏克蘭避難，卻遭俄軍以導彈襲擊，造成至少50人死亡及多人受傷，其中包含兒童與婦女。

根據路透社，烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）也證實該訊息，媒體上也可看到車站外平民橫屍街頭的慘狀。

現場拍攝照片中可見五顏六色的行李、嬰兒車和填充玩具散落一地，清一色都是平民裝束，然而凌亂的物品旁伴隨地竟是遍地血跡，以及旁邊用深綠色帆布蓋著的屍體。

路透社指出，這場攻擊造成的死亡人數已增加到52名，包括5名兒童在內。

由於俄羅斯近期進攻烏東地區，許多平民近日都利用這座火車站逃離俄軍預期中的推進行動，如今卻發生慘劇，澤倫斯基也痛批俄國「他們正在肆無忌憚地毀滅平民，真是邪惡無極限，若不加以懲罰，永遠不會停止。」

美國國防官員今表示，俄軍是使用叫做SS-21 聖甲蟲導彈的短程彈道導彈襲擊烏克蘭火車站，俄羅斯國防部卻發表聲明，說「4月8日以『火箭襲擊』克拉莫托斯克火車站非真實，一切都是挑釁。」不過這番言論並沒有被各國採信。
俄烏戰爭
俄羅斯
烏克蘭
火車站
平民死亡

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