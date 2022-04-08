台灣健保3大部分負擔調漲　5/15起正式上路

衛生福利部今(8)日公告使用者付費部分負擔調整，並自111年5月15日起正式實施。 衛生福利部今(8)日公告使用者付費部分負擔調整，並自111年5月15日起正式實施。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）衛生福利部今(8)日公告使用者付費部分負擔調整，並自111年5月15日起正式實施，調整內容包括，門診藥品、檢驗檢查及急診部分負擔，推估計收金額近百億元。新規定實施後約50%民眾就醫支出不受影響、40%民眾每天多負擔不到4元。

健保署李伯璋署長表示，這次部分負擔改革，重大傷病、中低收入戶等弱勢族群的負擔都已納入考量。此次調整主要目的希望透過小幅度調整使用者付費部分負擔來控制不必要醫療支出，讓民眾就醫時亦能負起一部分責任，當部分負擔從0元變成要付一點點錢時，有助於更珍惜有限的健保資源，並藉以落實分級醫療及轉診，讓大型醫院回歸照顧急重難罕的角色，對於身強體壯較少利用醫療資源的年輕世代，也不會增加經濟負擔。

門診藥品部分負擔，醫學中心或區域醫院收取藥品部分負擔20%，最多收300元，地區醫院及基層診所維持現行收取方式，藥費100元以下免收取藥品部分負擔，101元以上收取20%，最多收200元。

另持慢性病連續病處方箋第1次調劑比照一般藥品處方箋需收取藥品部分負擔，但第2次以後調劑維持免收，影響人數約896萬人。

門診檢驗、檢查部分負擔，經轉診至醫學中心或區域醫院收取10%部分負擔，前者最多收200元，後者最多收150元，但未經轉診至該二類醫院，將收取20%的部分負擔，前者最多收400元，後者最多收300元。地區醫院500元以下免收，501元以上收取10%，最多收100元。西醫基層診所、牙醫及中醫之檢驗、檢查費用1,000元以下，免收部分負擔，1,001元以上收100元，影響人數約981萬人。

在急診部分負擔方面，在醫學中心及區域醫院，調降急診檢傷分類「第1-2級」部分負擔，從450元分別調降為300元、200元，「第3級」維持550元、300元，「第4-5級」從550元調高為800元、600元，影響人數約117萬人。

李伯璋署長強調，本次部分負擔調整，5成民眾不受影響，4成民眾每日負擔不到4元，對於法定免部分負擔的民眾如重大傷病、分娩、山地離島地區就醫，以及有其他單位補助的低收入戶、榮民等，均不受影響。