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路易莎母親節獻禮「法式頂級輕乳酪焦糖布丁蛋糕」

歐洲嚴選食材 三層口感給媽咪味蕾小驚喜 4/8-4/30優惠預購

By 台灣英文新聞
2022/04/08 20:06
路易莎母親節獻禮「法式頂級輕乳酪焦糖布丁蛋糕」

母親節即將來臨，連鎖咖啡品牌路易莎推出新品「法式頂級輕乳酪焦糖布丁蛋糕(6吋)」，輕乳酪蛋糕體嚴選法國頂級Kiri乳酪製作，中間層的滑嫩布丁則是添加義大利75年巧克力領導品牌ICAM的雪絨花白巧克力，頂層覆蓋焦糖凍，歐洲頂級食材精心打造清爽不膩口的三層口感，不僅收服不愛奶油的媽媽，軟嫩又帶香甜的布丁也是小朋友的最愛，大大小小都吃得開心，是最溫馨的佳節甜點。「法式頂級輕乳酪焦糖布丁蛋糕(6吋)」4/8起在全台路易莎門市開放預購，至4/30止皆享預購優惠價$450(定價$480)！

路易莎在「法式頂級輕乳酪焦糖布丁蛋糕(6吋)」用料精緻，第一層的焦糖凍是純手工熬製，第二層布丁特地加了擁有75年歷史的義大利領導品牌ICAM雪絨花白巧克力，ICAM從產區到生產品質嚴格把關，友善產地及環境，去年還榮獲歐洲巧克力風味優賞，這款雪絨花白巧克力清甜奶味與高可可脂，號稱是「最不甜的白巧克力」。最底層的輕乳酪蛋糕則使用法國頂級Kiri奶油乳酪製成，Kiri講究動物友善及讓小孩也能安心食用，因此嚴格把關乳源，乳牛每年放牧天數達150天以上、以無基改飼料飼養，最後產出的生乳每9公斤才能製成1公斤的Kiri頂級奶油乳酪。

更新時間 : 2022-04-08 21:21 GMT+08:00

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