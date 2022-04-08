新冠口服藥132人服用效果佳 陳時中：價高需精算購買量

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）本土疫情再起，新冠口服藥成關注焦點。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（8）日表示，藥物價格昂貴因此需精算，但「起碼至少購入10萬人份」。目前已有132名患者服用，效果良好。

昨日陳時中至立院備詢，被詢問大量採購口服藥物的時程及數量，陳時中表示，數量尚在洽談，雖較難估計確切數量，但規劃以不低於國際水平的數量來購買。且因全球搶購輝瑞口服藥Paxlovid，台灣尚有約1.5萬份還未到貨，後續還會新採購，將以10萬人份以上的數量來規劃。上述發言遭專家質疑，口服藥物數量不夠用。

今日陳時中於記者會上回應，是「起碼」買10萬人份，實際購買會超過該數字，他強調重點取得口服藥物的「時效性」，並稱目前已在積極進行。

陳時中也透露，目前國內已有132名患者使用新冠口服藥，皆未演化變成重症，治療效果良好。

他也舉例英美購藥數量、台灣的用藥量以及藥物金額來做說明。英國備藥份量占總人口的6%，美國備藥份量為總人口的2-4%。克流感藥物每份約7百元台幣，我國1年約使用約50-70萬份，去年僅使用不到2千劑，新冠口服藥物昂貴，要價7百元「美金」，他強調，不會因昂貴不購買，但必須經過仔細計算。