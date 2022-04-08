維護漁船安全！火山浮石海漂入漁港　新北市漁業處攜手漁會積極清理

日本小笠原群島火山於去（2021）年8月噴發，火山相關噴發物於海面上形成浮石，隨著季風及洋流陸續飄至台灣周遭海域及漁港，新北市政府為保障漁民作業及財產安全，攜手各區漁會積極清理打撈各漁港內浮石，努力恢復港區整潔，更保障漁民作業及財產安全。
日本小笠原群島火山於去年8月噴發，火山相關噴發物經過海水冷卻後形成浮石，隨洋流及季風牽引，於當年12月陸續擴散到台灣周邊海域及港口，該市貢寮區、瑞芳區、萬里區及金山區皆有浮石飄入漁港內的情形，浮石內外充滿孔洞，質地比一般石頭輕，具多孔性且漂浮於水面，雖無堵塞行道的情形發生，但船隻作業時，若漁船引擎吸入浮石，將造成機械損壞，為保障漁民作業及財產安全，新北市漁業處立即協力各區漁會合作並辦理浮石清理補助計畫。
去年11月底火山浮石已漂至東部海域，新北市各漁會已提醒漁民注意航行安全外，漁會亦密切注意季風、海流及海漂浮石動向，12月9日經瑞芳區漁會通報深澳漁港已有浮石漂入港內並同時啟動清撈作業，而後火山浮石已陸續飄入本市其他漁港內，因漁港泊區為內凹特性，漂入港內之浮石，無法隨潮汐帶出港外，造成大量浮石留滯在漁港內，新北市漁業處立即協請漁會積極打撈清理漁港內火山浮石，並補助各區漁會辦理浮石清理補助計畫，在各區漁會及漁民不間斷積極打撈下，以更快速且節省人力的機械清撈方式進行清撈作業，截至2022年3月止，已打撈總計500公噸的火山浮石，瑞芳區漁會表示：「海漂浮石陸續漂入港內，漂入量非常多，非常感謝新北市政府，在浮石漂入港內第一時間補助漁會清理費用，漁會也配合市府協助打撈漁港內浮石，維持漁港整潔，更重要的是維護漁民作業及財產安全」；針對打撈上岸之浮石則運載至八斗子，統一由行政院農業委員會漁業署處理，浮石屬天然物質，經浸水處理後可使環境pH(酸鹼度)及EC(電導度)大幅降低，後續可適用於植物種植或園藝應用等用途，朝資源再利用方向處理，以達資源完全利用之效益。
新北市漁業處表示，去年12月台灣北部海岸漂浮大規模火山浮石，甚至流入漁港內，港內火山浮石雖然不會堵塞航道，但船隻引擎吸入浮石將造成機械毀損，市府攜手漁會積極清理打撈各港內浮石，感謝各區漁會及漁民積極協助清撈漁港內浮石，以確保漁作安全及財產安全，將持續清除港內浮石及監控港內情形，也提醒漁民朋友漁作航行時應注意安全。
照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供
照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供