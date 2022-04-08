新北戶外教育獲獎全國第一 承辦首屆全國年會展實力

新北市深耕戶外教育已久，各校教育成果亮眼，於2021年度榮獲教育部戶外教育成效卓著獎之「地方典範獎」， 市內更有深坑國小、平溪國小、插角國小、新市國小、 烏來國中小及瑞芳高工6校獲得學校績優獎。 而個人貢獻獎由深坑國小郭雄軍校長榮獲，這次全國頒發44個獎項 中，新北獲8座獎項全國最多， 足見新北在戶外教育推動極為多元與落實。

今年由新北市承辦教育部首屆全國戶外教育年會，以「戶外教育： 普及與永續」為主軸，正契合「戶外教育宣言2.0」與聯合國SD Gs理念，顯見新北市落實永續發展目標核心價值。此外， 考量疫情本次活動採實體與線上方式辦理， 現場主要由獲獎代表及論壇講師到場， 而報名論壇的各縣市人員則以線上方式與會。

劉和然副市長表示，新北市自2011年啟動輔導各級學校進行戶外教 育實踐，以學校為基地，凝聚團體共識、結合社區人力及環境資源， 透過戶外教育的實施共同為環境努力。更透過戶外教育課程， 培育親師生生態環境保育觀念， 將全市打造成處處可學習的教學場域。

這次榮獲個人貢獻獎的深坑國小郭雄軍校長表示，透過讓孩子觀察、 探索與操作，體驗大自然山河之美、感受產業的脈動、 見識人文古蹟的深度。從學生的歡樂笑聲中，深信每次走出課室， 都能展開不一樣的視野。

獲得績優學校的烏來國中小陳煌燿校長也說， 實際帶領學生親山近水，並在課程設計上結合藝術課程與影像教育， 透過各項課程交織融合，形塑學生完整的學習圖像， 進而拓展視野及面對未來的挑戰。

深坑國小六年級的王季妍表示：「 老師帶著我們騎腳踏車出去的時候，沿途欣賞美麗的風景， 雖然不輕鬆但是這樣的學習很值得!」 烏來國中小七年級的潘蕙心則說：「感謝老師帶我們上山上課， 能夠在戶外山林學習，比在教室內讀課本更生動， 讓我有種回家的熟悉感覺，永遠記得自己是來自山林的泰雅族， 真的非常感動。」

教育局表示，近年新北巿積極辦理戶外教育種子教師研習， 透過培育專業的戶外教育教學人員提升學習成效， 亦於辦理戶外教育活動時鼓勵師生、家長、志工、 社區民眾及其他市民共同參與，不但可將有限資源發揮無限力量， 也讓更多人瞭解環境問題迫切性， 進而自發的從日常生活中實踐環保行動，希望在大家共同努力下， 能建立一個對環境友善的場域，維持大自然的和諧運作， 並豐富孩子們的體驗，讓視野更為廣闊。

照片來源：新北市教育局提供