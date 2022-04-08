Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 財經

臺灣證交所再次攜手寬量國際 辦理「11th Taiwan CEO Week on Air」線上引資活動

By 台灣英文新聞
2022/04/08 17:25
臺灣證交所再次攜手寬量國際 辦理「11th Taiwan CEO Week on Air」線上引資活動

自2020年疫情爆發以來，臺灣證券交易所已與寬量國際（QIC）舉辦4場線上引資活動，屢次獲得海內外機構投資人熱烈迴響；雙方規劃於4月11日至22日再次攜手合作，舉辦「11th Taiwan CEO Week on Air」線上引資活動，邀請來自IT、生技醫療、金融服務等47家上市櫃公司，與來自亞太、美國及歐洲地區之機構投資人進行會談。

證交所於2021年7月20日推出創新板，鼓勵擁有關鍵核心技術、創新能力或創新經營模式之企業進入臺灣資本市場籌資；這次特別於4月13日安排「創新板專題線上論壇」，希望深化機構投資人對創新板及潛力新創公司的瞭解。

「創新板專題線上論壇」將以證交所簡立忠總經理及QIC李鴻基執行長的開場致詞揭開序幕，再由證交所交易部代表深入淺出介紹創新板交易機制。接著由錼創科技、走著瞧及果翼科技等3家新創公司創辦人進行公司簡介。最後由李鴻基執行長主持座談，邀請證交所陳副總經理麗卿及三家新創公司代表針對新創公司未來展望及對創新板的發展願景進行深度交流。

本次專題線上論壇以全英文進行，影片將於會後上傳至「Webpro 3.0影音傳播網＞隨選影片＞投資臺灣InvestTW＞CEO Week」，供投資大眾參考。儘管全球疫情前景未明，但證交所將持續創新引資型態，促進上市公司與國際機構投資人交流，推廣臺灣資本市場興革措施，以活絡資本市場。

更新時間 : 2022-04-08 21:20 GMT+08:00

最受歡迎

最後一期追加劑3/23起預約　台灣1922疫苗平台4月退場　未來想打疫苗該怎辦?
最後一期追加劑3/23起預約　台灣1922疫苗平台4月退場　未來想打疫苗該怎辦?
最新足跡曝！4/6新北+115　遍及17個行政區　三峽親友、校園群聚增38人
最新足跡曝！4/6新北+115　遍及17個行政區　三峽親友、校園群聚增38人
4/6台灣本土+281群聚列表曝光　雙北增160例　全台17縣市淪陷　
4/6台灣本土+281群聚列表曝光　雙北增160例　全台17縣市淪陷　
確診數再飆高！4/8台灣本土+384　高雄、花蓮娛樂場所群聚延燒
確診數再飆高！4/8台灣本土+384　高雄、花蓮娛樂場所群聚延燒
【更新】立委: 4月7日台灣確診數超過500例? 陳時中: 「對!」教育部: 全台累計128校停課
【更新】立委: 4月7日台灣確診數超過500例? 陳時中: 「對!」教育部: 全台累計128校停課
4/7新北+111燒進17個行政區　足跡遍及板橋、新莊、三重、汐止等處
4/7新北+111燒進17個行政區　足跡遍及板橋、新莊、三重、汐止等處
創新高！4/7台灣本土+382遍及19縣市　北北桃破200例　陳時中：確診數將再攀升
創新高！4/7台灣本土+382遍及19縣市　北北桃破200例　陳時中：確診數將再攀升
台灣疫情升溫　4/1起外出、唱歌仍須戴口罩　出入特定娛樂場所須打3劑疫苗
台灣疫情升溫　4/1起外出、唱歌仍須戴口罩　出入特定娛樂場所須打3劑疫苗
夜店、酒吧進出要打第三劑！台灣特定娛樂場所新規將上路
夜店、酒吧進出要打第三劑！台灣特定娛樂場所新規將上路
台灣指揮中心: 4/6即日起放寬居家隔離規定　並視疫情發展滾動調整
台灣指揮中心: 4/6即日起放寬居家隔離規定　並視疫情發展滾動調整