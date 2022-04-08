台灣總統家人確診！蔡英文即起隔離至4/14　蘇貞昌自我健康監測至4/16

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）總統府發言人張惇涵今（8）日表示，因總統官邸午間通報有確診案例足跡，經醫療團隊稍早篩檢結果，總統蔡英文為陰性，目前健康狀況良好。但依照指揮中心的防疫規定，並考量國安因素總統所有的公開行程自即刻起至4月14日皆暫停。

總統府說，蔡總統原訂下午3時20分視察中央流行疫情指揮中心行程取消。

張惇涵下午表示，蔡總統連假期間4月4日和11名家人在官邸午宴，其中一位家人在今天的中午，因身體不適到醫院就醫篩檢後確診。依照防疫相關規定，進出總統官邸必須測量體溫，當天餐敘設有隔板，總統與確診家人有3公尺距離。

他說，除官邸全面清消外，總統和賴副總統以及相關幕僚篩檢均為陰性。依照指揮中心規定，以及考量國安因素，總統將於官邸進行隔離到4月14日，再進行7天健康管理。因此，總統所有公開行程到14日止暫停，這幾天相關工作會以線上視訊會議進行，相關幕僚自我健康管理。

此外，行政院蘇貞昌院長因曾於6日參與蔡英文總統邀集防疫策略會議，經中央流行疫情指揮中心建議，應採行自我健康監測措施至本月16日。

行政院發言人羅秉成表示，蘇院長目前身體健康，並無出現任何症狀，自即日起至本月16日將進行自我健康監測，除正常上班外，亦將避免參加大型活動。