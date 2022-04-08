超鬧！台北表演藝術中心梗圖遭瘋傳　迷因成真「藍帶滷味」限量美味開賣

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導) 好可愛！台北表演藝術中心和《売兆滷味》合作推出仿建築外型的組合滷味，已於今(8)日限量開賣。

台北表演藝術中心（以下簡稱北藝中心）由普立茲克建築獎得主雷姆・庫哈斯與大衛・希艾萊特主理的荷蘭大都會建築事務打造，靈感來自周邊的士林夜市，自3月開放試營運後，外型常被大家拿來討論，當地人戲稱為「皮蛋豆腐」或「一顆蛋」，也有網友自製迷因梗圖形容該建築物很像由米血糕、百頁豆腐、貢丸組裝而成，然而，館方將實現該瘋傳梗圖，讓民眾可以把「北藝中心」吃下肚。

台灣老字號滷味品牌《売兆滷味》(賣灶滷味)和館方合作推出限定滷味組合，由品牌執行總監李易諠研發開發新產品，使用三種材料代表三大劇場，米血糕、百頁豆腐、貢丸組裝而成；其中，貢丸代表最受矚目的球劇場，另外兩樣食材則代表大劇院及藍盒子，有「藍帶滷味」之稱食材使用花椒及焦糖老滷汁製作，味道十分溫潤，於今(8)日起一樓大廳限量開賣。



北藝中心梗圖(圖翻攝自Dcard)

一試就賣灶！店名取自台語諧音亦即「不要走」，李易諠於法式藍帶學校學習，隨後赴瑞士進修飯店管理，學成後回台接下家族企業，結合歐式烹調料理及台灣滷味，將爺爺與父親傳家一甲子的匠人焦糖老滷，混融中式漢方椒麻及西式花草，創造出特別的「藍帶滷味」才有的口感。

李易諠表示，本來以前排斥做滷味所以才會去藍帶，學了一圈才發覺這兩者結合有可玩性，於是發揮所學將法國料理的用法跟吃法搭配餐酒概念融入品牌，使用花椒焦糖下去滷帶有溫和辣味，小朋友也可以接受，「滷味份量一小口可以吃得很優雅，像法國人吃東西一樣，所以不是這麼low的！」

李易諠說明，為了製作北藝限定滷味組，特別開發新品貢丸，將米血糕切塊模仿建築主體，過程很像在玩樂高，經過許多次修改才成功，從做一份要半小時到現在10分鐘就組裝完成，而最大挑戰來自要符合北藝中心建築比例，所以滷味切太小會不穩容易倒，網友可以把握這幾天來館內DIY體驗，她也會在現場分享。

北藝中心組合滷味預計一天僅10份，一份售價$80元，此外還有其他品項可以選擇，招牌海帶、牛肚、甜不辣等也都十分美味，自即日起快閃北藝中心 1F大廳三天，4月8日及4月9日13:00至21:00，4月10日13:00至17:00。

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台北表演藝術中心(攝影/蔡耀徵)