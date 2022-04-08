台灣輕症居家照護指引出爐！須小於65歲、無懷孕或洗腎　可共用衛浴但須清消

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）指揮中心今（8）日公布「居家照護管理指引」，明訂小於65歲、無懷孕或洗腎的輕症個案可在家照護，可有條件與未確診者同住，一旦出現喘、悶、意識不清、皮膚發青須送醫。

因應Omicron個案多達99%為輕症，中央流行疫情指揮中心擬推動「新台灣模式」，達到「正常生活、積極防疫、穩健開放」的目標，並針對確診者進行「重症清零，輕症有效控管」之策略，並訂定「COVID-19確診個案居家照護管理指引」。

在確診者健康條件方面，個案須為無症狀、輕症、無懷孕或洗腎，且年齡必須小於65歲；同住未確診者年齡同樣也必須小於65歲，且無懷孕或洗腎。

在居家環境條件方面，境外移入個案必須符合1人1戶規定，若在宅檢疫期間或期滿前確診者，都須持續在家中隔離，除非同住者有多名確診者或有必要照護或被照護需求時，才可多人1戶；不過，若是居家檢疫期滿返家後才確診，將比照本土個案辦理。

至於其餘境外移入確診個案，原則不適用居家照護。

若為本土個案必須以1人1室為原則，同為確診者可多人1室；可於無獨立衛浴房間隔離，但每次浴廁使用後均適當清消，解除隔離後須進行7天自主健康管理。

如果同住家人中有未確診者，可於同戶其他房間居家隔離，同戶隔離的未確診者原則不超過4人，隔離至同戶最後確診個案的確診日後10天，隔離第5、10天須進行家用快篩，解隔後進行7天加強版自主健康管理，期間第3、7天進行家用快篩。

指揮中心提醒，同住之未確診者在家中請單獨一人一室，儘量和家人使用不同的衛浴設備，不要離開房間。如需共用衛浴設備，請於浴厠備妥稀釋後的漂白水或酒精，於確診者及同住者每次使用後進行消毒。

家中共用空間儘量對戶外開窗確保空氣流通。每天使用稀釋後的漂白水或酒精清潔所有經常觸摸的物體表面。

確診病患若離開個人房間使用浴廁須佩戴口罩。同住者因必要之照顧需求須進入確診者房間或接觸確診者時，雙方均須佩戴口罩，並於照顧確診者前後均需執行手部衛生(使用肥皂和水洗手，或使用酒精)。

同時，未確診者須特別注意自身健康狀況，監測是否出現發燒、咳嗽、呼吸急促等相關症狀。

符合居家照護條件的個案，將由地方政府開立電子化嚴重特殊傳染性肺炎指定處所隔離通知書，通知個案在家隔離，並以電子圍籬進行管制，輔以雙向簡訊進行追蹤關懷；隔離期間由地方政府整合各單位成立「COVID-19個案關懷服務中心」進行評估關懷及發送快篩試劑，必要時提供血氧機或安排遠距醫療、後送就醫等事宜。

指揮中心提醒，居家照護期間，若出現4大症狀務必立刻通報送醫，包括喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青等症狀，務必立即撥打119、衛生局或1922；若有其他症狀或醫療需求，可聯繫遠距醫療或居家照護醫療團隊評估。

居家照護確診者須同時符合2條件才可解除隔離，但仍須進行7天自主健康管理。首先是有症狀者至少要退燒1天且症狀緩解，其次為距離發病日或採檢日第10天以上且家用快篩陰性，或前述快篩持續陽性但PCR檢驗結果為陰性，或Ct值大於等於30。

至於同住的未確診者，必須距離同戶最後確診個案的確診日滿10天，且所有同戶隔離者（含尚未解隔之確診者）快篩均陰性時，同戶隔離的未確診者全數解除隔離，並進行7天加強版自主健康管理，期間第3、7天進行家用快篩。前述快篩持續陽性但PCR檢驗結果為陰性或Ct值大於等於30者視為陰性，才符合解隔條件。