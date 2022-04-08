感受唯美靜謐的螢光饗宴　2022阿里山螢火蟲季即將登場

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）阿里山國家風景區轄內螢火蟲生態資源豐富，物種類多達42種，約占全臺的2/3，堪稱是臺灣中南部地區觀賞螢火蟲的最佳寶地，交通部觀光局阿里山國家風景區管理處今(8)日在勇奪「2021Muse Design Awards」設計競賽銀獎的觸口遊客中心大地體驗互動區，舉辦「2022螢光下的奇幻星旅」記者會，為阿里山賞螢系列活動熱鬧揭開序幕。

阿里山管理處洪維新處長表示，今年透過「螢光下的奇幻星旅」主題活動，與在地太興、仁壽、瑞里、瑞峰、豐山、十字、奮起湖、樂野、里佳、茶山等10社區，規劃包含夜間賞螢導覽、茶席品茗、DIY體驗、星空音樂饗宴等賞螢系列活動，另有規劃『登「豐」造「吉」-塔山雙日體驗』、「里佳部落光之巡禮」、「到很遠的部落賞螢趣」、「光華頂笨仔Chill賞螢」、「光華頂笨仔五星社區賞螢導覽體驗」等多條賞螢遊程，供民眾上網輕鬆預約賞螢生態之旅。

阿里山國家風景區轄內螢火蟲生態資源豐富，物種類多達42種，約占全臺的2/3，一年四季從低海拔到中高海拔區域，都能欣賞到不同種類，每年3~6月「黑翅螢、大端黑螢｣、6~8月「梭德氏脈翅螢｣、10~12月「山窗螢｣、11~1月則為冬季的「鋸角雪螢｣。

阿管處提醒大家觀賞螢火蟲時需注意安全並放慢腳步，更重要的是務必遵守「三不一沒有」：不喧嘩、不捕捉、不拿手電筒直接照射（用紅色玻璃紙包覆手電筒）、沒有光害(不可以用閃光燈拍螢火蟲，以避免影響棲息地及繁殖)，希望大家除了觀賞螢火蟲之外，也要注意防疫相關規定共同來維護螢火蟲的生態環境，讓可愛的螢火蟲能永續的生存下去。

相關活動資訊可隨時關注「阿里山 新印象」粉絲專頁或至阿里山國家風景區官網查詢；賞螢主題遊程歡迎至「阿里山EASY GO」電商平台選購。

圖片由阿里山管理處提供

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