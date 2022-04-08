Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

確診數再飆高！4/8台灣本土+384　高雄、花蓮娛樂場所群聚延燒

  5763
By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/08 14:18
確診數再飆高！4/8台灣本土+384　高雄、花蓮娛樂場所群聚延燒

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(8)日公布國內新增507例COVID-19確定病例，本土個案增384例，再度創下今年單日新高紀錄，本土病例數仍在高點，另有123例境外移入(69例為航班落地採檢陽性)。

指揮中心表示，今日新增之384例本土病例，為187例男性、197例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2022)年3月27日至4月8日，其中包含185例為無症狀感染。

個案分佈為新北市(146例)，高雄市(58例)，臺北市(54例)，基隆市(31例)，桃園市(25例)，花蓮縣(24例)，新竹縣(9例)，新竹市(8例)，屏東縣(7例)，宜蘭縣及台南市(各5例)，台中市(4例)，雲林縣(3例)，苗栗縣(2例)，嘉義市、彰化縣及台東縣(各1例)。相關疫情調查持續進行中。

指揮官陳時中說明，全台新增確診數仍以新北市最多，而高雄58例個案中有50例皆與娛樂場所相關，目前仍在匡列採檢中，花蓮縣24例個案大多與Pub群聚相關。

確診數再飆高！4/8台灣本土+384　高雄、花蓮娛樂場所群聚延燒

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為67例男性、56例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自印尼(12例)、越南(11例)、新加坡(3例)、英國、韓國、法國(各2例)、柬埔寨、加拿大、菲律賓、美國、香港、泰國、帛琉(各1例)移入，另84例調查中。入境日介於今年3月27日至4月7日。

指揮中心統計，截至目前國內累計26,263例確診，分別為8,498例境外移入，17,711例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計139例移除為空號。

2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

更新時間 : 2022-04-08 16:12 GMT+08:00

最受歡迎

最後一期追加劑3/23起預約　台灣1922疫苗平台4月退場　未來想打疫苗該怎辦?
最後一期追加劑3/23起預約　台灣1922疫苗平台4月退場　未來想打疫苗該怎辦?
4/6台灣本土+281群聚列表曝光　雙北增160例　全台17縣市淪陷　
4/6台灣本土+281群聚列表曝光　雙北增160例　全台17縣市淪陷　
最新足跡曝！4/6新北+115　遍及17個行政區　三峽親友、校園群聚增38人
最新足跡曝！4/6新北+115　遍及17個行政區　三峽親友、校園群聚增38人
【更新】立委: 4月7日台灣確診數超過500例? 陳時中: 「對!」教育部: 全台累計128校停課
【更新】立委: 4月7日台灣確診數超過500例? 陳時中: 「對!」教育部: 全台累計128校停課
確診數再飆高！4/8台灣本土+384　高雄、花蓮娛樂場所群聚延燒
確診數再飆高！4/8台灣本土+384　高雄、花蓮娛樂場所群聚延燒
創新高！4/7台灣本土+382遍及19縣市　北北桃破200例　陳時中：確診數將再攀升
創新高！4/7台灣本土+382遍及19縣市　北北桃破200例　陳時中：確診數將再攀升
台灣疫情升溫　4/1起外出、唱歌仍須戴口罩　出入特定娛樂場所須打3劑疫苗
台灣疫情升溫　4/1起外出、唱歌仍須戴口罩　出入特定娛樂場所須打3劑疫苗
4/7新北+111燒進17個行政區　足跡遍及板橋、新莊、三重、汐止等處
4/7新北+111燒進17個行政區　足跡遍及板橋、新莊、三重、汐止等處
台灣指揮中心: 4/6即日起放寬居家隔離規定　並視疫情發展滾動調整
台灣指揮中心: 4/6即日起放寬居家隔離規定　並視疫情發展滾動調整
夜店、酒吧進出要打第三劑！台灣特定娛樂場所新規將上路
夜店、酒吧進出要打第三劑！台灣特定娛樂場所新規將上路