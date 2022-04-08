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今晚想來點#DAMUR？柏林街頭風混搭台灣夜市人情味　鏤空愛心裝打開心胸從破洞一窺未來

品牌和Uber Eats合作發表新裝，邊看秀邊吃烤香腸

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2022/04/08 14:22
#DAMUR設計師黃世舜以夜市為靈感打造AW22系列(圖/品牌提供)

#DAMUR設計師黃世舜以夜市為靈感打造AW22系列(圖/品牌提供)

(台灣英文新聞/劉怡均 線上採訪報導)柏林時裝品牌DAMUR設計師黃世舜以夜市為靈感，打造AW22系列於台北時裝週發表。

旅德設計師黃世舜品牌DAMUR曾於台北捷運車廂、市中心馬路上發表時裝秀，今年AW22台北時裝週本來預計在臨江夜市發表時裝秀，雖已籌備近一年但無奈疫情攪局，只好應文化部要求改到松山文創園區室內，雖然很可惜但依舊引起熱烈討論。

柏林街頭潮流混搭台灣夜市人情味！DAMUR AW22系列高級時裝試圖在虛擬和現實找尋連結，夜市是設計師感到最具台灣味的場所，也是自然情感最溢於言表的地方，他選擇配色強烈的布料，風格大膽前衛的剪裁找尋平衡點，用搞怪又溫柔的方式面對充滿不確定性的未來及變化。

品牌最新時裝秀已於3月底登場，台灣藝人張立昂、孫沁岳、黃丞邦領軍14位伊林名模，穿上大膽的螢光綠、迷幻紫、螢幕黑、白牛仔丹寧、優雅的白蕾絲，用最飢餓的時髦臭臉出場，和Uber Eats合作在秀場發送烤香腸，也可於該軟體下單品牌商品；另外，鮮黃的Logo和藍色鏡片代表烏克蘭國旗配色，是設計師對於世界動亂的抗議，新潮設計也讓人分不清是眼鏡還是項鍊。

今晚想來點#DAMUR？柏林街頭風混搭台灣夜市人情味　鏤空愛心裝打開心胸從破洞一窺未來
台灣男星孫沁岳時裝模特兒初體驗獻給DAMUR(品牌提供)

黃世舜表示，選用顏色鮮明且強料的布料詮釋夜市文化－那些比較不優雅，衝撞，強烈的部分，反射夜市的起落感，「夜市是個充滿人情味的地方，連結很多人、事、物，是初次約會或跟家人常去的地方，反正你不會跟不喜歡的人去逛夜市啦！」

夜市讓他想起愛及被愛的感覺，也不難看出AW22系列最受矚目的胸前鏤空愛心型上衣，就是設計師用來傳達愛的訊息，而開了一個大洞則是對於未知的想像，「對於未來的未知都像是個洞，沒有人知道裡面是什麼，挑戰所有人對新事物的程度，如同這件時裝是暴露還是可愛？實驗性的系列表達生活中的不確定性，是我們需要學習共存的。」

許多人對於黃世舜設計一直抱持存疑，是前衛還是作秀？黃世舜說，從來沒有只把自己定位為服裝設計師，希望品牌有元素跟想像，重要的是故事過程跟想表達的要素，「現在內衣穿搭也是時尚，不同時代的想法隨著社會風氣調整，多年前內衣外穿是傷風敗俗，現在卻是時尚，以前去餐廳吃飯見面，現在卻可以在網上用交友軟體見面，我們對未來到底準備好沒？」

至於對台北時裝週的期待，「可以再大膽一點，再open mind一點！」黃世舜透露，最想看到總統蔡英文穿上DAMUR，「服裝就是政治哲學，看我們怎麼玩，總統更應該支持台灣品牌，我們是充滿想法跟活力的國家，元首穿衣風格可以更大膽勇於表達台灣真實現狀，此次發表的針織白紫上衣側邊有洞很適合她，配上西裝長褲跟黑色高跟鞋。」

此外，品牌與樂敘Backlash、SPLASH PPL以及GU-IDEA一起合作開發虛擬夜市 WebGame與3D虛擬服裝，並中衛推出AW22台北時裝週限量聯名款，這款珍珠奶茶的設計也是 DAMUR 首款即將在未來發售的NFT。

今晚想來點#DAMUR？柏林街頭風混搭台灣夜市人情味　鏤空愛心裝打開心胸從破洞一窺未來
設計師想幫蔡總統打扮，穿上這件性感上衣(圖/品牌提供)

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(品牌提供)

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(品牌提供)

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(品牌提供)

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