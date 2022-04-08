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時代力量第三波參選名單揭曉 累計35人投入年底選戰

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/08 12:40
時代力量今（8）日揭曉第三波地方公職人員選舉人選。（圖／時代力量）

時代力量今（8）日揭曉第三波地方公職人員選舉人選。（圖／時代力量）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）黨團時代力量今（8）日召開記者會，揭曉第三波地方公職人員選舉提名參選名單，包含新竹縣、新竹市、苗栗縣以及高雄市等地共四個選區。

時代力量釋出參選名單，包含新竹縣第八選區（竹東鎮、五峰鄉）縣議員彭致豪、新竹市第二選區（南區）市議員陳鶴文、苗栗縣第四選區（竹南鎮、後龍鎮、造橋鄉）縣議員葉忠倫、高雄市第四選區（楠梓、左營區）市議員鄭侑青。

黨主席陳椒華委員表示，時力至今已在全台15個縣市推出35名優質的地方公職參選人。期許2022年時代力量能在地方遍地開花，提供地方選民更多、更好的服務。

在王婉諭委員辦公室任職2年的彭致豪，期許自己可以成為議員，為民發聲、監督地方政府。彭致豪也分析，竹東五峰長久以來政治結構是藍大於綠，缺乏監督的力道，他希望透過自身的法律專長以及地方服務經驗，為竹東帶來更好的政治環境。

陳鶴文深耕新竹政治數年，自2018年加入蔡惠婷議員（小鳥老師）的選戰團隊學習，跟著立委邱顯智、議員蔡惠婷一同服務。他認為，民意代表也是「民間社會安全網」的一環，他自我要求成為陪伴弱勢朋友、給予力量，讓他們走下去的政治工作者，期盼能與新竹市南區的朋友一起茁壯、共享更美好的社會。

化工背景工程師出身的葉忠倫表示，苗栗長期被特定族群壟斷，舊政治思維需要更多正向改變，因此決定投身加入。身處科技業15年，了解產業需求和環境保護之間的拉扯，盼以最嚴謹的態度為生活40年的家鄉把關。葉忠倫非常關心育兒及長照政策，注重確實減輕三明治世代的負擔。葉忠倫期盼，能夠用對家鄉的熱忱和工程師的專業，與大家共同打造更好的新苗栗。

鄭侑青認為，左楠區第一個亟須改變的問題就是「交通」改善行人與機慢車爭道的日常困擾。此外，侑青以「銀髮零煩惱」、「青年零負擔」為目標，關心銀髮族日間據點的量能是否滿足需求，以及青年的居住正義和社宅、公幼托嬰還有實驗教育等議題。鄭侑青強調，將秉持「認真問政、努力做事」的態度，傾聽在地需求，為大家發聲。正因為沒有資源所以沒有包袱，她更相信服務的行動能帶來改變，而改變政治需要從我們這一代開始。
時代力量
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