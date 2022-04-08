歐盟禁俄煤炭進口 Ｇ7禁投資俄能源產業

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）歐洲聯盟加重對俄羅斯的制裁，於7日通過禁止進口俄國煤炭，預計於8月中全面生效，此外七大工業國也發布聲明，對國進行包含能源產業在內的七項制裁措施。

歐盟痛下決心 首度通過能源進口禁令

《路透社》報導，俄軍在烏克蘭首都基輔（Kyiv）西北邊的布查鎮（Bucha）屠戮平民，舉世震怒。歐盟執行委員會（European Commission）本週提出逐步淘汰俄國煤炭進口，為第五輪制裁奠定基調。

歐盟國家近4成5的煤炭仰賴俄國，一旦禁令獲得批准，這將是歐盟首度對禁止俄國能源產業進口。儘管烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）一再呼籲，石油、天然氣的禁運仍未提上議程。

事實上，煤炭禁令因德國施壓，比預期晚了一個月。報導披露，歐盟執委會最初提議給予現有合同三個月清算期，即俄國90日內仍可向歐盟出口煤炭，然而煤炭進口大戶德國施壓，延長到4個月作為緩衝。

煤炭禁運令預計將於本週稍晚或下週在歐盟公報上刊出，120天後約莫於8月中生效。比起英國計畫於年底禁止俄國煤炭進口，歐盟顯然更有魄力。

俄國不僅面臨每年40億歐元的煤炭收入損失，海運封鎖也成難題。報導指出，歐盟還通過了入境禁令，對俄國船隻關閉歐盟港口。

歐盟的禁令預期將促進全球非俄國煤炭的進口量以及價格，與此同時非歐盟進口商或能從低價俄國煤炭中受益。

G7也出手 七項制裁

七大工業國（G7）7日也發布聯合聲明，強烈譴責俄國在布查的所作所為，並揚言要俄國總統普丁（Vladimir Putin）以及他的幫凶付出代價。聲明中提出七點主張，其中包含同意禁止對俄國經濟的關鍵產業做新的投資，「包括能源產業」，並要逐步淘汰與禁止俄國煤炭進口，減少對俄國的能源依賴。聲明雖提及要減少對俄國石油依賴，但也未曾鬆口對石油、天然氣有進一步限縮。

此外，針對禁止特定商品出口至俄國、限制從俄國進口產品的規定都將擴大，並將強化對俄國銀行和國有企業的制裁、鎖定俄國國防工業以削減俄軍掀戰能力。

聲明也提及，G7將進一步向烏克蘭提供援助，包括軍事與財政，使該國足以抵抗俄國侵略並進行重建工作。