雲門舞集新作《霞》台灣巡演首度公開雙版本　挑戰串聯25位舞者生命故事

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 雲門舞集新作《霞》挑戰雙版本演出，於台北、台中與高雄巡演。

雲門舞集藝術總監鄭宗龍在去年疫情期間，巡演取消的同時，利用時間累積創作能量，新作《霞》已展開台灣巡演，挑戰雙版本演出。鄭宗龍表示「又拿石頭砸自己的腳，一次創作一個作品夠頭痛，這回一次創作兩個作品很痛苦。」巡演首站將於4月15日國家戲劇院登場，接著4月30日到台中歌劇院、5月7日最後一站高雄衛武營。

《霞》以日本音樂家清水靖晃透過薩克斯風詮釋的巴赫《無伴奏大提琴組曲》為結構，觸發25位舞者以自己的生命經驗發展出25條故事，延展出兩套身體動作編排，以及互相映照的服裝風格樣貌。

雲門透過新聞稿指出，疫情帶來過去兩年的變化，意外地讓藝術總監鄭宗龍，展開新的工作模式和挖掘身體語彙的更多可能性。雲門舞者日常訓練融合東西方舞蹈及武術、呼吸等，呈現出獨特的身體語彙，鄭宗龍今年更加入街舞popping訓練及又稱「拆身體」的技巧，開發舞者不同肌肉群運用方式。

鄭宗龍說，雙版本的創作方式，最難的不在於將25個生命故事串接起來，而是召喚出舞者發自內心傳達的真實自我。不僅對編舞家來說等同編了兩支舞，對於製作團隊的難度也隨之增加。

《霞》邀請葛萊美獎得主馬塞洛．阿內茲量身打造層次豐富的音場，馬塞洛形容聲音設計是一個既有形又無形的說故事方式，他以不同喇叭聲音位置的安排，讓清水靖晃的薩克斯風不同音高和弦和聲音迴盪特性貼合人的情緒、心跳與呼吸起伏；舞者則取材錄製生活周遭的環境音，在舞者肢體的故事線，以獨特於舞者的聲響，引導觀眾進入每一個內心世界。

首度來台的馬塞洛說：「台灣社會有一種熱情、樂於分享的特質，身為外國人也能感到很快融入，對於內心的情感的投射、連結很有幫助。在參與《霞》創作過程中，我時常忘記自己是在工作，非常享受這樣的過程與經驗。」

四度攜手鄭宗龍的服裝設計范懷之表示：「以往的服裝設計是圍繞著一個主要概念，這次舞者加上編創群，有將近30個想法同時發展。」顯見創作的挑戰。從舞者個性與故事氛圍定位個人風格，讓《霞》的服裝設計從布料選擇、剪裁打破單一樣板，讓舞者由內而外皆能在舞台上演繹最真實的自己。

《霞》將在4月15至17日在台北國家戲劇院、4月30日至5月1日台中國家歌劇院大劇院、5月7至8日高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院演出；線上導聆直播將於4月14日下午3點10分進行，除了搶先觀看《霞》彩排片段，更邀請馬塞洛．阿內茲分享。

《霞》線上導聆將在雲門（@cloudgate）、國家兩廳院（@ntch.tw）、臺中國家歌劇院（@npac.ntt）、衛武營國家藝術文化中心（@weiwuyingcenterforthearts）與LINE TV（@LINETV.taiwan）Facebook粉絲專頁進行直播。

2022鄭宗龍全新舞作《霞》演出場次

國家兩廳院

04.15 五 19:45 ●

04.16 六 14:45 ●

04.16 六 19:45 ○

04.17 日 14:45 ○

台中國家歌劇院

04.30 六 14:30 ●

05.01 日 14:30 ●

衛武營國家藝術文化中心

05.07 六 14:30 ○

05.08 日 14:30 ○

※ 以上分別以「●」與「○」標示《霞》雙版本。