台灣XR作品入圍法國新影像藝術節　HTC《病玫瑰》下一步進攻元宇宙

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 台灣10 件作品入圍法國最大沉浸式藝術節-新影像藝術節，包含HTC《病玫瑰》、赤兔《海影城事》及高雄市電影館《女海盜：成名之路》等，市場媒合會則於今(8)日多一件作品入圍。

最近更新 4/8 11:30

首次發稿 4/8 10:23

被視為國際 XR 產業指標性展會的法國最大沉浸式藝術節-法國新影像藝術節（NewImages Festival）於6日公布入圍名單，台灣有 10 件作品入圍，其中有 4 件入圍「主競賽單元（XR Competition）」，將與來自世界各地的 11 件作品競逐獎項；另有 3 件台灣作品企劃入選「XR Development Market 」市場媒合會單元，爭取產業人士的資源挹注；並有 4 間台灣公司獲選進入新單元「 XR Art Fair 」，將帶著作品尋求更多國際發行與展演機會。(註:XR 包含擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）與混合實境（MR）)

文策院院長李明哲表示，近年來台灣在 XR 及沉浸式內容領域的創作能量豐厚，屢屢在國際影展中獲得評審及獎項的青睞，更相繼打入國際展會的市場媒合與提案單元，爭取國際產業與發行資源，期待有助於將台灣作品推向國際市場；台灣因同時具有科技運用與文化內容創作的優勢，文策院將持續開展相關的策進機制與跨國合作方案，期望有助於國內外團隊攜手打造更多令人驚豔的作品，提升台灣未來內容作品的國際能見度。

入圍「主競賽單元（XR Competition）」 的台灣作品包括由文策院支持、HTC VIVE ORIGINALS和旋轉犀牛原創設計工作室合作的《病玫瑰》（The Sick Rose）、高雄市電影館「高雄VR FILM LAB」計畫支持的《女海盜：成名之路》（Madame Pirate: Becoming A Legend）、曾獲金馬最佳動畫短片導演的王登鈺首部 VR 動畫創作《紅尾巴Ep. 1》（Red Tail Ep.1），以及赤兔影像與高雄市政府文化局駁二藝術特區共同出品的《海影城事》（The Reflected City），將與來自世界各地的優秀作品角逐最大獎（Grand Prize）、AR 及 VR 評審特別獎（Jury’s Special Prizes）。

HTC VIVE ORIGINALS 總經理劉思銘表示，《病玫瑰》從去年的威尼斯影展首映後陸續在世界各地展映，下一步是進駐元宇宙平台 BEATDAY，將展現一個全新全設備的即時 XR 沉浸式體驗。

《紅尾巴Ep. 1》導演王登鈺及製片陳怡菁認為，作品的美術質感及奇幻氣氛吸引一定的注目，這次透過模型掃描的技術到目前還算是先例，本片呈現的架空世界美感跟故事中悲傷的情調也互相烘托得很成功。

《紅尾巴Ep. 1》是「高雄 VR FILM LAB」在 2020 年的徵件作品，將場景與角色透過複合媒材製作出實體模型，再透過攝影測量法將掃描後進行動畫製作，整個過程相當耗時耗力。其敘事流暢度，主角的挫折、憂傷與自我的追尋，以及每個環節的用心與精細度，相信這是作品能夠跨國界地感動觀眾、讓國際影展驚艷之處。

「新影像藝術節」的市場媒合會單元「XR Development Market」 匯集製作、提案、發行通路方及業界重點人士與決策者，今年有法、台、瑞典三國合製作品《Colored》及第 58 屆金馬獎最佳動畫短片導演吳德淳最新 VR 企劃案《鏡子》（The Mirror）雙雙獲選，今(8)日主辦單位宣布，當代舞團 InTW 舞影工作室的《The Awake》也入圍。

另外，今年新增設的「XR Art Fair」單元則徵選製作完成的作品，透過與國際策展人、展演場域決策者的一對一媒合交流，尋求更多的展演機會。台灣入選團隊包括湛時這樣影像工作室、鬧台妄想教室林佩瑩的作品《唇》、高雄 VR FILM LAB帶著《霧中》、《看著我》、《留給未來的殘影》、《主播愛你唷》及今年主競賽入圍作品《紅尾巴Ep.1》和《女海盜》等六件作品，期望進軍國際通路和展演市場，為創作者媒合專案資金及尋求更多合作、展演機會。

日前文策院與法國「新影像藝術節」共同簽署第二年合作備忘錄（MOU），將邀請台灣 XR 及沉浸式內容產業創作、技術、合製、發行等人才，與法國產業人士交流，拜會巴黎重點製作公司及文化展演場域；亦邀請法國 XR 通路代理商及沉浸式內容產製專業人士，參加文策院主辦的「創意內容大會（TCCF）」，與台灣產業界深度交流，促進合作。

法國「新影像藝術節」由巴黎影像論壇(Forum des Images)於 2018 年創辦，每年五天展會皆吸引超過 800 位國際產業人士參與盛會、8000 名觀影人次。2022 年第五屆「新影像藝術節」將於 6 月 8 日至 12日實體與線上同步舉行。

完整入圍名單

XR Competition 主競賽單元 : https://newimagesfestival.com/en/xr-competition-line-up-2022/

XR Development Market 市場媒合會 : https://newimagesfestival.com/en/xr-development-market-2022-selected-projects/

XR Art Fair : https://newimagesfestival.com/en/xr-art-fair-companies-projects-2022