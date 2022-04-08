黑面琵鷺全球數量持續上升！臺灣度冬數量再創新高 擴大現蹤13縣市

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）根據「2022黑面琵鷺全球同步普查 」成果，全球黑面琵鷺族群數量高達6,162隻， 其中臺灣共記錄到3,824隻，佔全球數量的62.1%，數量再次創下歷史新高，其中嘉義地區的黑面琵鷺數量成長最為明顯。農委會林務局表示，從各區數據的變化來看，黑面琵鷺在臺灣不只是數量持續增加，也持續擴大度冬棲地範圍，期待未來族群數量持續上升， 早日脫離瀕危名單。

2022年全球普查 於1月8日至9日期間進行，繼去（2021）年記錄到5,222隻的新高後， 全球數量持續突破，今年共記錄到6,162隻黑面琵鷺， 除了澳門與菲律賓外，各度冬區的數量都有增加，整體相較2021 年大幅增加940隻，其中臺灣作為黑面琵鷺最重要的度冬棲地，成長幅度最明顯， 全臺共調查3,824隻，超過全球總數六成，相較去年增加692 隻（增加22.1%），族群數量保持上升趨勢。

臺灣的黑面琵鷺主要度冬在西南沿海， 超過九成以上的族群集中分布在臺南、嘉義、高雄及雲林， 其中今年臺南的數量有2,158隻（56.4%）， 主要在七股與安南（四草）地區；嘉義有962隻（25.2%）， 主要在布袋和鰲鼓濕地；高雄有369隻（9.7%）， 主要在茄萣、永安濕地及高屏溪口；雲林的數量有227隻（5. 94%），主要在口湖以及濁水溪口南岸。屏東、 金門及宜蘭有穩定的小族群度冬，其中屏東有36隻（0.9%）， 主要在大鵬灣與田厝；金門有29隻（0.8%），主要在慈湖、 浯江溪口與西湖；宜蘭有27隻（0.7%）， 主要集中在頭城下埔。特別的是， 今年有較多零星的黑面琵鷺出現在其他縣市，包含臺北、桃園、 新竹、彰化、花蓮及臺東等地都同時有1至5隻不等的度冬個體， 總共13個縣市都有記錄到黑面琵鷺， 是同步普查有史以來現蹤最多縣市的紀錄。

林務局表示，從各區數據的變化來看，黑面琵鷺在臺灣不只是數量持續增加， 也持續擴大度冬棲地範圍。今年臺南、高雄、 雲林的數量維持在小幅度的變化， 數量增加最顯著的區域則在嘉義布袋，總數量為783隻， 對比去年棲地乾旱的狀態，今年水域環境狀況較佳，增加了564隻 ，也刷新嘉義地區普查的最大量。屏東往年並無黑面琵鷺度冬，自2 021起已連續兩年有紀錄，未來應有機會建立長期穩定的度冬地。 而今年最特殊的現象，莫過於往年不常有黑面琵鷺度冬的縣市， 今年卻同時有許多零星個體度冬，讓各地調查員也非常驚喜。從零到有、從少變多， 證實黑面琵鷺在臺灣的度冬範圍益加寬廣。

「黑面琵鷺全球同步普查」是由香港觀鳥會所發起， 每年固定於一月召集各國調查員協力同步調查， 中華民國野鳥學會執行林務局「 綠網關注鳥類族群調查暨保育教育計畫」， 統籌聯繫全國鳥友協力進行黑面琵鷺普查工作。

02.2022黑琵同步普查分布圖。（由林務局提供）

休息和理羽中的黑面琵鷺。(攝於台南土城 / 台南鳥會郭東輝攝 / 由林務局提供）