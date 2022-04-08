【R.I.P.】「台獨教父」前總統府資政 彭明敏辭世

更新時間: 2022-04-08 10:01

首次發稿: 2022-04-08 09:28

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）彭明敏文教基金會表示，前總統府資政彭明敏今天(8日) 清晨5時55分安詳離世，謹遵囑，一切從簡，不辦任何形式的喪禮，入殮火化後埋葬於高雄鹽埕教會的鹽光墓園。

彭明敏1923年8月15日，出生於台中大甲；1964年因發表「台灣自救宣言」被判刑8年，特赦出獄後，在情治單位24小時監控下，變裝逃亡海外20餘年，後來返台，1996年代表民主進步黨競選第一屆民選總統。由於彭明敏在臺獨運動中的代表性地位，很多人稱他為「台獨教父」。

根據維基百科，1996年中華民國總統選舉，由於中共發射飛彈的影響，國民黨提名的李登輝支持度上升，最終成功連任，民進黨提名的彭明敏與謝長廷只得到21.4%的選票，為民進黨歷次得票最低的一次，黨主席施明德也因此辭職。

1996年4月，彭明敏成立建國會並自任會長，喊出「台灣要建國，不能寄望民進黨」。12月主辦「台灣國家發展會議」。

1997年，彭明敏退出民進黨。

1998年9月18日，建立新國家陣線改組為新國家連線，彭明敏出任新國家連線榮譽會長。

2000年5月，彭明敏出任總統府資政。接任亞洲太平洋自由民主聯盟秘書長。

2011年4月9日，民進黨舉辦2012年總統大選黨內初選首場政見發表會，彭明敏是蘇貞昌邀請的貴賓之一。

2011年10月25日，台灣二二八關懷總會、台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會、五十年代白色恐怖平反促進會與台北市高齡政治受難者協會共同成立「二二八暨白色恐怖受難者家屬挺小英後援會」支持民進黨主席兼2012年總統參選人蔡英文，彭明敏、史明、姚嘉文等台獨人士均到場。

彭明敏曾於2019年初，中共中央總書記習近平發佈「習五條」後，偕同另外三位獨派大老李遠哲、高俊明與吳澧培發表公開信，請蔡英文總統放棄連任。其後又有五位自稱「青壯世代」的鄭文龍律師、賀德芬教授、陳永興醫師、金恆煒作家與施正鋒教授，在蔡英文總統就職三年之際，舉行「對蔡英文總統的呼籲」記者會，再次呼籲蔡總統放棄連任，讓更有希望勝選的候選人出線，確保本土政權繼續執政。

彭明敏簡歷如下 (來源: 中央社)