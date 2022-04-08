維護臺灣生態環境！農委會公告海蟾蜍為有害入侵種 飼養者6/14前須登記備查

入侵種海蟾蜍與其背上的臺灣原生黑眶蟾蜍比較，體型相差懸殊(照片來源：楊懿如老師提供) 入侵種海蟾蜍與其背上的臺灣原生黑眶蟾蜍比較，體型相差懸殊(照片來源：楊懿如老師提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為防止海蟾蜍個體不慎逸出野外， 引發臺灣生態浩劫，行政院農業委員會7日公告將海蟾蜍(學名：Rhinella marina)列入「 野生動物保育法第31條第1項所定有害生態環境、 人畜安全之虞之原非我國原生種陸域野生動物種類」，林務局籲請民眾，自4月15日公告生效後， 已飼養之個體應於指定期限2022年6月14日前向所在地縣市政府 完成登記，且不得再私下繁殖或買賣，違者處1萬元以上5萬元以下 罰鍰。

農委會林務局指出，繼2019年公告「美洲綠鬣蜥」為有害入侵種後，這次再公告增列的海蟾蜍原產於美洲熱帶地區，壽命長、 適應力及繁殖力強，且會捕食小型野生動物，毒腺（耳後腺） 大而明顯，造成捕食之肉食性動物中毒死亡，犬貓誤舔 (食) 亦可能發生致死現象，威脅生態及人畜安全， 過去許多國家為防治甘蔗、香蕉與其他經濟作物的各種不同害蟲， 將海蟾蜍引入世界各地，目前已在澳洲、 菲律賓及日本等國家造成生態危害問題。

海蟾蜍先前在台灣並未發現野外個體，但2021年11月7日在南投 草屯一處菜園發現野外族群， 疑似為放生或寵物棄養個體在野外繁殖所致，為防止入侵情勢擴大， 林務局結合農委會特有生物研究保育中心、 臺灣兩棲類動物保育協會及南投縣政府，啟動移除作業， 截至目前已移除超過1,600餘隻。因此，為自源頭管理， 防止飼養的海蟾蜍進入生態環境，增加野外移除困難度， 農委會將其公告為「有害生態環境、 人畜安全之虞之原非我國原生種陸域野生動物種類」予以納管。

林務局表示，經公告生效後，海蟾蜍持有者須於2022年6月14日 前，攜帶相關申請書表及證明文件(飼主身分證明文件、 可供辨識之動物照片及相關證明文件)，向飼養所在地直轄市、縣( 市)主管機關登記，始得繼續飼養或持有，且不得再私下繁殖、 販售；無法繼續飼養的販售業者或民眾， 可於登記期限內將持有個體送交各縣市主管機關， 千萬不要隨便放生或丟棄野外，以維護臺灣生態環境， 並藉由登記管理及每年定期查核納管之個體， 將可有效杜絕民眾任意棄養及私下繁殖。

林務局強調， 持有海蟾蜍之民眾如未於期限內向所在地縣市主管機關登記備查， 或於登記後規避主管機關查核，可依野生動物保育法第51條處新臺 幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。民眾可於「林務局自然保育網/下載 專區/申請書表」中下載登記申請書，持有之民眾務必把握時間完成登記， 或繳交無法繼續飼養之個體。

名列世界百大入侵種的海蟾蜍，眼耳後方有明顯凸起的毒腺(照片來源：楊懿如老師提供，何俊霖攝)