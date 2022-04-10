〈投資理財〉台灣進入升息循環　金融類股受惠最大

★投資一定有風險•理財請務必慎思★
全球通貨膨脹嚴重，台灣中央銀行3月17日決定調升銀行利率一碼，預料全年度應該還會繼續升息至少一次，進入升息循環後的股市，受惠最大的應該是金融業，值得投資人注意，未來金融體系微利時代應該將逐漸結束，獲利空間有望增加，投資價值浮現。
台灣已經連續十一年沒有調升銀行利率，市場原先預期央行升息不會超過半碼，未料一次調升利率一碼，究其原因是國際通膨造成歐美主要國家，紛紛進入升息循環，導致外資大賣台股，匯出資金，造成新台幣驟貶，使台灣通膨壓力更大，央行此舉一石多鳥，應值肯定，但是未必能完全解決通膨壓力，後續仍應觀察央行的匯率政策。
金融業多年來配合央行低利率政策，微利時代不僅存放款利差小，財富管理投資工具少，利潤差，不論銀行、保險或證券業，生存都很辛苦，金融類股長期以來評價都不高，普遍低於淨值，投資人除非存股，否則很少會將金融股當作長期投資標的，如今逐漸脫離微利時代，投資人應有不同評價。
台灣金融體系優質標的不少，值得注意，例如國泰金、富邦金、上海商銀、玉山金、中信金、兆豐金、台新金、新產、中再保、永豐金、三商銀、台產、台企銀、元大期、群益期、統一證、福邦證、遠東銀、元大金，都是可以考慮的標的。
國泰金去年（2021）税後盈餘高達1408.89億元，創歷年新高，每股稅後盈餘（EPS）10.34元，已三年未上繳現金股息的子公司國泰人壽，今年如果能夠得到金管會的同意，有機會繳交239.19億元給金控母公司。加上其他子公司獲利發放的現金股息，預計共可收到432.16億元現金，扣除特別股股利，每股現金股息約有3元。
升息替國泰金創造利潤，未來5年國壽利息收入增加250至300億元，如果利率持續走升，再調高一碼，5年國壽利息收入將增500億至600億元，長期而言，如果買價合理，應該是安全穩定的存股標的。
上海商銀應該是台灣最老字號的商業銀行，已近百年之久，目前業務橫跨兩岸三地滬、港、台，作風穩健正派，深受法人及外資的喜愛，外資持股5成以上，多年來獲利及配息均穩定，去年利息淨收益264.7億元，歸屬母公司業主淨利142.55億元。基本每股盈餘3.19元，期末歸屬於母公司業主之權益1578.01億元。今年決定配息每股1.8元，是投資人存股可以考慮之標的。
兆豐金在公股行庫中，最具規模，由於身兼台灣金融機構外匯清算任務，國家重要軍火及能源、或國營事業對外採購，均透過兆豐金辦理。兆豐金去年每股獲利1.89元。今年總股利水準應該在1.6元左右，並有可能搭配股票股利，充實資本。目前兆豐銀資本適足率為12.91，高於全體銀行平均值，但為強化財務指標，因此考慮辦理盈餘轉增資。兆豐金長期穩健經營，只要掌握合理投資成本，風險不高。
玉山金亦深受存股族的喜愛，長期以來衡平股利政策，配合公司的成長，採取現金及股票各半方式發放，投資人存股利潤不錯。去年玉山金每股盈餘1.54元，今年每股配發現金及股票股利各0.67元，近期玉山銀行又獲得泰國、越南央行同意設立曼谷代表人辦事處、胡志明市代表人辦事處，成為玉山在海外10個國家中，第30個海外據點。玉山金的存股價值，值得投資人注意。
元大金近年拜股市興旺，獲利亮眼，去年稅後純益348億元，年増率44％，每股獲利2.87元，今年配發現金股息1.5元，股票股利0.3元，合計1.8元，盈餘配發率達62％。元大證去年全年賺進232億元，貢獻金控66％，元大銀去年全年稅後淨利為80.22億元，年增16%。元大金獲利及股利穩定，亦為值得注意的標的。
證券界的福邦證券，最近積極轉型投資銀行業務，去年每股獲利達到5元，成為證券界的獲利王，頗引人注目，由於股價在20元左右盤旋，價格不算貴，如果以過去配股利七成估計，今年股利值得期待，投資人應該可以追蹤其股利發佈，應該值得期待。而且福邦證券在ESG評鑑中，獲得優等獎，企業形象不錯。
台灣進入升息循環，金融類股受惠最大，投資人要想追尋穩定成長標的嗎？不妨在金融類股中尋寶，應該有令人不錯的機會，不論金控、銀行、保險、期貨、證券，都有好標的值得發掘。
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