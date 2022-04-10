〈投資理財〉台灣進入升息循環　金融類股受惠最大

★ 投資一定有風險•理財請務必慎思 ★

全球通貨膨脹嚴重，台灣中央銀行3月17日決定調升銀行利率一碼 ，預料全年度應該還會繼續升息至少一次，進入升息循環後的股市， 受惠最大的應該是金融業，值得投資人注意，未來金融體系微利時代 應該將逐漸結束，獲利空間有望增加，投資價值浮現。

台灣已經連續十一年沒有調升銀行利率，市場原先預期央行升息不會 超過半碼，未料一次調升利率一碼，究其原因是國際通膨造成歐美主 要國家，紛紛進入升息循環，導致外資大賣台股，匯出資金， 造成新台幣驟貶，使台灣通膨壓力更大，央行此舉一石多鳥， 應值肯定，但是未必能完全解決通膨壓力， 後續仍應觀察央行的匯率政策。

金融業多年來配合央行低利率政策，微利時代不僅存放款利差小，財 富管理投資工具少，利潤差，不論銀行、保險或證券業，生存都很辛 苦，金融類股長期以來評價都不高，普遍低於淨值，投資人除非存股 ，否則很少會將金融股當作長期投資標的，如今逐漸脫離微利時代， 投資人應有不同評價。

台灣金融體系優質標的不少，值得注意，例如國泰金、富邦金、上海 商銀、玉山金、中信金、兆豐金、台新金、新產、中再保、永豐金、 三商銀、台產、台企銀、元大期、群益期、統一證、福邦證、 遠東銀、元大金，都是可以考慮的標的。

國泰金去年（2021）税後盈餘高達1408.89億元，創歷年新 高，每股稅後盈餘（EPS）10.34元，已三年未上繳現金股息 的子公司國泰人壽，今年如果能夠得到金管會的同意， 有機會繳交239.19億元給金控母公司。 加上其他子公司獲利發放的現金股息，預計共可收到432. 16億元現金，扣除特別股股利，每股現金股息約有3元。

升息替國泰金創造利潤，未來5年國壽利息收入增加250至300 億元，如果利率持續走升，再調高一碼，5年國壽利息收入將增50 0億至600億元，長期而言，如果買價合理， 應該是安全穩定的存股標的。

上海商銀應該是台灣最老字號的商業銀行，已近百年之久，目前業務 橫跨兩岸三地滬、港、台，作風穩健正派，深受法人及外資的喜愛， 外資持股5成以上，多年來獲利及配息均穩定， 去年利息淨收益264.7億元，歸屬母公司業主淨利142. 55億元。基本每股盈餘3.19元，期末歸屬於母公司業主之權益 1578.01億元。今年決定配息每股1.8元， 是投資人存股可以考慮之標的。

兆豐金在公股行庫中，最具規模，由於身兼台灣金融機構外匯清算任 務，國家重要軍火及能源、或國營事業對外採購， 均透過兆豐金辦理。兆豐金去年每股獲利1.89元。 今年總股利水準應該在1.6元左右，並有可能搭配股票股利， 充實資本。目前兆豐銀資本適足率為12.91， 高於全體銀行平均值，但為強化財務指標， 因此考慮辦理盈餘轉增資。兆豐金長期穩健經營， 只要掌握合理投資成本，風險不高。

玉山金亦深受存股族的喜愛，長期以來衡平股利政策，配合公司的成 長，採取現金及股票各半方式發放，投資人存股利潤不錯。 去年玉山金每股盈餘1.54元，今年每股配發現金及股票股利各0 .67元，近期玉山銀行又獲得泰國、 越南央行同意設立曼谷代表人辦事處、胡志明市代表人辦事處， 成為玉山在海外10個國家中，第30個海外據點。 玉山金的存股價值，值得投資人注意。

元大金近年拜股市興旺，獲利亮眼，去年稅後純益348億元，年増率 44％，每股獲利2.87元，今年配發現金股息1.5元，股票股 利0.3元，合計1.8元，盈餘配發率達62％。元大證去年全年 賺進232億元，貢獻金控66％，元大銀去年全年稅後淨利為80 .22億元，年增16%。元大金獲利及股利穩定， 亦為值得注意的標的。

證券界的福邦證券，最近積極轉型投資銀行業務，去年每股獲利達到 5元，成為證券界的獲利王，頗引人注目，由於股價在20元左右盤 旋，價格不算貴，如果以過去配股利七成估計，今年股利值得期待， 投資人應該可以追蹤其股利發佈，應該值得期待。而且福邦證券在E SG評鑑中，獲得優等獎，企業形象不錯。

台灣進入升息循環，金融類股受惠最大，投資人要想追尋穩定成長標 的嗎？不妨在金融類股中尋寶，應該有令人不錯的機會，不論金控、 銀行、保險、期貨、證券，都有好標的值得發掘。