〈時評〉屏東縣長初選新系打敗英系　賴清德繼續挺進總統之路

民進黨中常會決議要求初選參選人不得用與選對會成員同框文宣或看板，屏東縣長初選參選人、立委周春米２月24日主動撤下她與副總統賴清德及現任屏東... 民進黨中常會決議要求初選參選人不得用與選對會成員同框文宣或看板，屏東縣長初選參選人、立委周春米２月24日主動撤下她與副總統賴清德及現任屏東縣長潘孟安同框的看板。 （ 中央社111年檔案照/TN修圖）

民進黨屏東縣長初選結果揭曉，由新潮流系立委周春米勝出， 打敗英系立委莊瑞雄和另一位新系立委鍾佳。， 這一場選戰廝殺激烈，如今，新系戰勝英系， 也等於是為副總統賴清德的總統之路，再下一城。

年底的地方選舉，民進黨以屏東縣長的競爭最為慘烈， 從去年底開始，包括周春米、莊瑞雄和鍾佳濱就頻頻過招。 這也是縣市長層級的第一場初選，攸關各派系聲勢的消漲， 各路人馬幾乎是傾城而出。

以莊瑞雄來說，包括駐日代表謝長廷、嘉義縣長翁章梁等人， 都專程為莊瑞雄站台，後來加入英系運作的台南市長黃偉哲， 同樣聲援莊瑞雄，而英系大將、 高雄市長陳其邁要不是因為中常會下令選對會成員不得替候選人造勢 ，原本也要替莊瑞雄造勢。不僅如此，包括正國會也派人力挺， 大家的目標就是拉下新系。

這邊有英系助陣，新系則是陷入分裂危機，因為周春米和鍾佳濱都是 新系成員，雖然鍾佳濱有老縣長曹啟鴻表態加持， 但仍敵不過南流多數人支持的周春米，因此， 即使周春米除了不分區立委經驗外，沒有任何選舉和行政經驗， 但在現任縣長潘孟安護航下，不僅最後民調贏先鍾佳濱， 甚至也打敗了莊瑞雄。尤其是，莊瑞雄還一度打出「 民進黨總統初選賴清德參選是撕裂民進黨」的訴求， 也讓英系和新系關係更加緊繃。

初選結果出爐，不僅是為新系注入一劑強心針， 同時讓賴清德的地方勢力更加拓展。賴清德要成為蔡英文的接班人， 必須先挺過黨內這一關。除了總統初選外，包括縣市黨部主委、 縣市長，都要有一定程度的布局， 才能避免英系和非新系勢力集結的反撲。

民進黨長期在南台灣執政，包括台南市、 高雄市和屏東縣一直有南高屏合作平台會議的機制， 加上潘孟安和賴清德都屬於新系，兩人本來就屬於舊識的長期戰友， 現在潘孟安支持的周春米，贏過英系人馬的莊瑞雄， 意味著這一役由新系勝出。

雖然賴清德是民進黨內目前唯一較有希望接班的人選，不過， 英系為了在後蔡英文時代取得影響力， 以及在下屆總統大選提名取得話語權，勢必會設下路障， 不讓賴清德輕易取得總統大選的門票， 而潘孟安為賴清德守住屏東後，也等於給英系當頭棒喝， 這將有助於賴清德繼續挺進總統之路。