才傳出即將訪台 美國眾院議長裴洛西確診新冠肺炎

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）日媒甫披露10日可能訪台的美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），傳出確診新冠肺炎（COVID-19），她原訂率領國會議員團出訪亞洲的計畫，確定延期。

美聯社報導，裴洛西發言人Drew Hammill 7日在推特表示，她本周稍早採檢陰性，後再度採檢呈陽性。今年82歲的裴洛西，已完整接種疫苗與追加劑，目前並無症狀，將依美國CDC規定進行隔離。

染疫一事打亂了她率團訪問亞洲的計畫。日本富士新聞網指出，裴洛西原訂8日從美國飛日本，10日與首相岸田文雄會晤。會晤結束後將不按行程前往南韓，而是改飛台灣。若成真，她將成為1997年後首度訪台的眾院議長，意義重大。

我外交部對此傳言不置可否，僅稱會適時對外說明。

由於美國解除了COVID-19限制，加上近來大大小小的活動，華府再現新一波確診潮。值得注意的是，裴洛西5日、6日都與美國總統拜登（Joe Biden）在白宮活動中會面，二人未戴口罩、互動親密，其他在場人士還包括參眾兩議院領袖。

根據NPR，白宮7日表示拜登6日晚間採檢陰性，且依據CDC，他不算是裴洛西的親密接觸者，但會持續定期採檢。前總統川普（Donald Trump）2020年10月染疫，裴洛西則成了繼川普之後，迄今確診的最知名美國高官。按美國總統繼承順位，在副總統之後，就是眾議院議長。



4月6日拜登簽署郵政服務改革法，裴洛西站在一旁（圖／美聯社）