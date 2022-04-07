義大利眾院外委會通過友台決議　籲加強關注台海情勢　台灣外交部：誠摯感謝

圖為義大利眾議院的辦公地點-蒙特奇特利歐宮。(圖取自維基共享資源) 圖為義大利眾議院的辦公地點-蒙特奇特利歐宮。(圖取自維基共享資源)

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）義大利眾議院外交委員會5日通過友台決議，呼籲義大利政府關注印太區域及台海情勢，以及中國在區域擴張所帶來的挑戰，要求義國政府增加印太區域駐外資源，同時強化與印太區域國家合作。對於義大利國會展現一波波的友台聲浪，外交部稍早發出聲明稿表達高度歡迎與誠摯感謝。

外交部發布新聞稿指出，這是繼義大利眾議院全會3月16日通過友好台灣的附屬議案後，義大利眾院再度通過友台決議。對於義大利國會展現一波波的友台聲浪，外交部表達高度歡迎與誠摯感謝。

外交部指出，這次決議案是由義大利眾議院外交委員會副主席福門帝尼（Paolo Formentini）提出，不僅獲得外委會44位成員中23位跨黨派眾議員支持連署，投票時更獲得外委會無異議通過，顯見維持印太區域及台海的和平穩定，已成為義大利眾議院外委會廣泛共識。

此外，此提案也獲得義國外交部次長席瑞尼（Marina Sereni）代表政府表達正面支持。

外交部指出，近年來台灣與義大利在經貿、文化、教育、能源等領域合作密切，雙方均共享民主、自由、人權等普世價值，雙邊關係深廣且友好。未來台灣將在既有深厚基礎上與義大利等理念相近國家攜手合作，共同維護台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。