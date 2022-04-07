【鄭南榕殉道33週年】中正紀念堂轉型里程碑　新常設展憶「台灣言論自由之路」

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）中正紀念堂新常設展「自由的靈魂vs.獨裁者：台灣言論自由之路」今（7）日舉行展覽開幕典禮暨記者會，包含監察院長暨國家人權委員會主委陳菊、文化部長李永得、策展人薛化元、總統府資政姚嘉文、義美總經理高志明及多名政治受難者家屬一同見證歷史時刻。

綜合媒體報導，李永得致詞表示，言論自由日來由就是鄭南榕殉道的日子，自由在今天對人們來講是家常便飯，但下一代許多年輕人並不知道台灣的言論自由是怎麼走過來的，這也是策展「台灣言論自由之路」最重要的原因。

李永得說，過去大家犧牲生命、自由所爭取到的言論自由，今天是每個人要守護的珍貴價值。台灣的言論自由雖已經少去獨裁者內部的威脅和迫害，但外來的威脅還是存在，「我們可以從香港看到，這個威脅隨時都存在的，很多的假訊息我們也要想辦法遏止、導正，所以這是這個展非常重要的意義」。

陳菊認為，「台灣言論自由之路」展非常有意義，除了彰顯轉型正義，同時也向台灣社會再次提醒言論自由得來不易，「真的是非常的不容易，經過半個世紀，我們才能夠從這個獨裁的紀念堂外走進門內」，她也呼籲：「很多仇恨言論值得深思、理解，要厚植台灣社會思辨的能力，只有重視人權價值，對於任何加諸的不義壓迫才有對抗的能力。」

展覽中除以人物特寫介紹如楊逵、雷震、傅正等多名追求言論自由的重要人物，也特別還原當時鄭南榕自焚殉道的「自由時代」週刊辦公室。鄭南榕生前因「涉嫌叛亂」遭傳訊，他拒絕出庭應訊，並自囚71天，待軍警前來拘提時自焚。自囚期間，他將辦公室加裝鐵門、窗戶與鐵絲網，從展覽中也可看見有行軍床、沙發椅等。

鄭南榕之女，鄭南榕基金會董事鄭竹梅致詞時也表示，一個國家的文化如何記憶過去，就代表這個國家期望怎麼樣的未來。展場裡的人們也是平凡人，是某人的父母、某人的子女、某人的兄弟姐妹，但是他們在關鍵歷史的某一刻，憑自由意志做出關鍵行動，而他們這些行動，也仍然影響了現在的我們，我們作為中間或更年輕的世代，是否做好準備走下去？希望這個展場不只是展場，更是一個對話空間，希望年輕世代接棒在歷史的關鍵時刻，做出關鍵行動。

「自由的靈魂vs.獨裁者：台灣言論自由之路」展覽由國家人權博物館及中正紀念堂管理處共同主辦，即日起於中正紀念堂1樓常設展廳展出。