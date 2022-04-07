「永吉助胃康錠」才放1年主成分下降　台灣食藥署：5/18前廠商主動回收600萬顆

永吉助胃康錠有20個批號藥品在效期內主成分含量降至趨近下限，數量約600萬顆，將於5月18日前回收完成。（食藥署提供） 永吉助胃康錠有20個批號藥品在效期內主成分含量降至趨近下限，數量約600萬顆，將於5月18日前回收完成。（食藥署提供）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）食藥署今（7）日公布，治療胃腸潰瘍、胃痛、胃炎的用藥「永吉助胃康錠」，有20個批號藥品的主成份在效期內趨近規格下限，數量約600萬顆，廠商將於5月18日前回收完成。

衛生福利部食品藥物管理署公布藥品回收訊息，永吉製藥股份有限公司的「"永吉"助胃康錠 SWEICON TABLETS "YUNG CHI"」，批號SWT-2012至SWT-2031共20批藥品，因安定性試驗結果趨近規格下限，廠商主動回收產品。

中央社引述食藥署品質監督管理組科長傅淑卿說法，這款藥物為醫師處方用藥，用於治療胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃痛、胃酸過多、胃痙攣、胃炎等疾病，健保年申報用量約22萬顆，市占僅0.65%。

傅淑卿表示，這款藥物效期為3年，依規定主成分含量須介於90%至110%間。但食藥署去年查廠，及廠商後續自主檢驗，都發現有部分批號產品平均僅出廠1年多，主成分含量就已經掉到91%左右，因此決定主動回收。

傅淑卿指出，此藥品每批號的生產數量約30萬顆，回收總數共計約600萬顆，將於5月18日前回收完成。

食藥署提醒，若對用藥有疑慮者，應儘速回診與醫師討論，開立其他適當藥品處方，切勿自行任意停藥。