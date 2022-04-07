2022年新北市賞螢全攻略　來趟夏夜賞螢小旅行

年度最熱門的生態活動-賞螢季節到來了！ 新北市農業局推出「111年度新北市賞螢全攻略」， 包含新北市各行政區的賞螢秘境，以及各學校辦理的免費賞螢遊程， 總共50處的賞螢秘境資訊，讓民眾輕鬆掌握新北市最新、 最完整的賞螢資訊，歡迎民眾不妨趁著假日，來趟夏夜賞螢之旅。

2022年度新北市賞螢全攻略，除匯集新北市各農場、 學校辦理的賞螢遊程資訊外，另外還有各區公所推薦私房賞螢景點， 共計50處的賞螢秘境資訊，在諸多賞螢秘境中， 位於新北市新店區碧潭附近的和美山， 以擁有極佳的視野可將大臺北與碧潭的明媚風光盡收眼底為名， 在致力推廣友善環境的臺灣自然科技學會維護下， 當地維持相當豐富的生物多樣性，是新北市著名的賞螢景點， 每年到螢火蟲季節更是螢光熠熠， 讓和美山浪漫的夜空多了一份閃耀。

為讓民眾可以體驗到和美山螢火蟲的魅力螢光雲， 今年由臺灣自然科技學會以螢火蟲棲地體驗為主軸，辦理2022年 和美山賞螢夜觀活動，活動日期從4月8日起至4月25日， 提供免費深度導覽服務，讓參與民眾飽覽豐富動植物自然生態知識。 另外，學會更將於4月9日、10日在蝴蝶最多的「星光草原」及「 紅蝶戲谷」舉辦連續2日的主場活動， 除比平日增加駐站解說及螢火蟲研習外，也辦理昆蟲盆栽、 原生種育蝶植物、珍稀種特色植物、 蝴蝶幼蟲與蛹活體等生態藝術展，大家千萬別錯過。

另外， 長期與新北市農業局合作螢火蟲復育與棲地營造的新北市農會， 其位於新北市新店區文山農場，擁有約22公頃寬闊場域， 農場內種植羊角藤、盤龍木、穗花棋盤腳、台灣原生百合、 烏來杜鵑等植物，營造良好的螢火蟲棲地， 絕美環境讓農場在每年螢火蟲季節時，可以看到閃閃螢光漫天飛舞。 今年農場特別配合場內生態推出採茶體驗、貓頭鷹吊飾DIY、 螢火蟲燈籠彩繪、螢火蟲簡介，夜間賞螢等「半日遊」收費行程； 若時間上無法配合參加套裝行程也想體驗亂飛同曳火的遊客， 亦可以選擇參加「純賞螢」收費行程。

臺灣自然科技學會理事長張聖賢指出，每年賞螢活動都湧現人潮， 希望遊客遵守夜行性動物王國的規矩，在夜晚賞螢時要謹記不喧嘩、 不捕捉、不以燈光直射螢火蟲，以及沒有光害的「三不一沒有」 原則。倘攜帶手電筒，則要以紅色玻璃紙罩住， 避免干擾螢火蟲活動，另外勿踩踏草地、枯葉區(螢火蟲卵聚產， 一腳會踩破五十顆)。新北市農業局也提醒， 夜間賞螢請務必遵從各區導覽員指示， 自行前往賞螢也需注意自身及親人安全，全程請配戴口罩， 保持距離，對向交錯時各靠右，並注意懸崖路段避免滑落。

新北市農業局長李玟表示， 農業局長期在轄內推廣友善環境及友善耕作， 讓環境棲地生態更加豐富多元，環境生態重要指標之一的螢火蟲， 在大家的努力下逐年增加， 為讓民眾能享受這份共同努力且得來不易的成果，農業局整理出50 處的賞螢地點， 可於新北市農業局官網或稼日蒔光粉絲專頁下載使用， 歡迎大家多加利用。另因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情， 民眾如有居家檢疫或須自主健康管理，以及有發燒、呼吸道症狀(咳 嗽、喉嚨痛、打噴嚏或呼吸急促)則請勿參加， 並請參加人員自備口罩全程配戴，以維護自身及其他人健康。

活動報名資訊：

1. 和美山賞螢活動「碧潭森林傳奇‧臺灣螢光美讚」： 活動採網路報名，報名系統 https://docs.google.com/forms/ d/e/1FAIpQLSe28dg- BqlXtmI3QdMpMdiuBFmGKruCEOmiBz pw6fZmHbplMg/viewform

2. 文山農場2022螢火蟲季活動: 活動採網路報名詳情請洽農場入口網站： http://www. wsfa.com.tw/ ，或電話預約專線(02) 26667512管銷組。

照片來源：新北市政府農業局提供

照片來源：新北市政府農業局提供