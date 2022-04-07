2022年新北市賞螢全攻略　來趟夏夜賞螢小旅行

年度最熱門的生態活動-賞螢季節到來了！新北市農業局推出「111年度新北市賞螢全攻略」，包含新北市各行政區的賞螢秘境，以及各學校辦理的免費賞螢遊程，總共50處的賞螢秘境資訊，讓民眾輕鬆掌握新北市最新、最完整的賞螢資訊，歡迎民眾不妨趁著假日，來趟夏夜賞螢之旅。
2022年度新北市賞螢全攻略，除匯集新北市各農場、學校辦理的賞螢遊程資訊外，另外還有各區公所推薦私房賞螢景點，共計50處的賞螢秘境資訊，在諸多賞螢秘境中，位於新北市新店區碧潭附近的和美山，以擁有極佳的視野可將大臺北與碧潭的明媚風光盡收眼底為名，在致力推廣友善環境的臺灣自然科技學會維護下，當地維持相當豐富的生物多樣性，是新北市著名的賞螢景點，每年到螢火蟲季節更是螢光熠熠，讓和美山浪漫的夜空多了一份閃耀。
為讓民眾可以體驗到和美山螢火蟲的魅力螢光雲，今年由臺灣自然科技學會以螢火蟲棲地體驗為主軸，辦理2022年和美山賞螢夜觀活動，活動日期從4月8日起至4月25日，提供免費深度導覽服務，讓參與民眾飽覽豐富動植物自然生態知識。另外，學會更將於4月9日、10日在蝴蝶最多的「星光草原」及「紅蝶戲谷」舉辦連續2日的主場活動，除比平日增加駐站解說及螢火蟲研習外，也辦理昆蟲盆栽、原生種育蝶植物、珍稀種特色植物、蝴蝶幼蟲與蛹活體等生態藝術展，大家千萬別錯過。
另外，長期與新北市農業局合作螢火蟲復育與棲地營造的新北市農會，其位於新北市新店區文山農場，擁有約22公頃寬闊場域，農場內種植羊角藤、盤龍木、穗花棋盤腳、台灣原生百合、烏來杜鵑等植物，營造良好的螢火蟲棲地，絕美環境讓農場在每年螢火蟲季節時，可以看到閃閃螢光漫天飛舞。今年農場特別配合場內生態推出採茶體驗、貓頭鷹吊飾DIY、螢火蟲燈籠彩繪、螢火蟲簡介，夜間賞螢等「半日遊」收費行程；若時間上無法配合參加套裝行程也想體驗亂飛同曳火的遊客，亦可以選擇參加「純賞螢」收費行程。
臺灣自然科技學會理事長張聖賢指出，每年賞螢活動都湧現人潮，希望遊客遵守夜行性動物王國的規矩，在夜晚賞螢時要謹記不喧嘩、不捕捉、不以燈光直射螢火蟲，以及沒有光害的「三不一沒有」原則。倘攜帶手電筒，則要以紅色玻璃紙罩住，避免干擾螢火蟲活動，另外勿踩踏草地、枯葉區(螢火蟲卵聚產，一腳會踩破五十顆)。新北市農業局也提醒，夜間賞螢請務必遵從各區導覽員指示，自行前往賞螢也需注意自身及親人安全，全程請配戴口罩，保持距離，對向交錯時各靠右，並注意懸崖路段避免滑落。
新北市農業局長李玟表示，農業局長期在轄內推廣友善環境及友善耕作，讓環境棲地生態更加豐富多元，環境生態重要指標之一的螢火蟲，在大家的努力下逐年增加，為讓民眾能享受這份共同努力且得來不易的成果，農業局整理出50處的賞螢地點，可於新北市農業局官網或稼日蒔光粉絲專頁下載使用，歡迎大家多加利用。另因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，民眾如有居家檢疫或須自主健康管理，以及有發燒、呼吸道症狀(咳嗽、喉嚨痛、打噴嚏或呼吸急促)則請勿參加，並請參加人員自備口罩全程配戴，以維護自身及其他人健康。
活動報名資訊：
1. 和美山賞螢活動「碧潭森林傳奇‧臺灣螢光美讚」： 活動採網路報名，報名系統 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe28dg-BqlXtmI3QdMpMdiuBFmGKruCEOmiBzpw6fZmHbplMg/viewform
2. 文山農場2022螢火蟲季活動: 活動採網路報名詳情請洽農場入口網站：http://www.wsfa.com.tw/，或電話預約專線(02)26667512管銷組。
照片來源：新北市政府農業局提供
照片來源：新北市政府農業局提供