北韓15日迎國父冥誕紀念日 美特使憂心重啟核武

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）北韓建國領導人金日成110歲冥誕在即，美國國務院北韓特使金星容憂心，平壤當局可能計畫於當日進行5年來首場核武測試。

《衛報》報導，金星容（Sung Kim）6日向記者表示，華府認為平壤可能計畫於4月15日金日成110歲冥誕當日，展現其日益增長的核武能力。

北韓自今年元月起，已13度進行飛彈試射，其中包含自2017年以來，未曾以全程試射的洲際彈道飛彈（ICBM）「火星-17型」，引發國際關注。

金星容表示，不願「過度揣測」，但他認為「可能會有另一次飛彈試射，且可能為核武，」他希望紀念日當天，能夠在沒有進一步升級行動的情況下度過。

北韓自2006年起展開6次核武測試，其中4次由現任領導人金正恩主導，直到2017年，金正恩為了隔年與時任美國總統川普舉行首次美朝峰會，探討朝鮮半島無核化，宣布停止所有導彈試驗，並關停一核試驗場。

金星容還表示，儘管美方「無先決條件」的邀請恢復對話，平壤當局持續無視，並以一系列試射行動，對區域穩定構成嚴重威脅。

金星容也提及，中國和俄國並未協助拜登政府與金正恩復談。川普政府時期遏制平壤核子威脅的對話一度步上軌道，爾後雙方未能就以制裁減免換取可監督的核武移除行動達成一致，於是談判再無進展。

金正恩胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正日前才公開回應，斥責南韓國防部長徐旭所稱能對北韓「先發制人」的攻擊言論是「巨大的錯誤」、加劇兩韓緊張，並怒罵徐旭是「瘋子」。金正恩後續於回應指出，北韓不欲戰爭，但若遭受南韓攻擊，將動用「核武」反制。

儘管分析人士指出，該警告可能針對南韓即將上任的保守派總統尹錫悅，但朝鮮半島核武議題再度躍上版面。