【纏訟15年】台灣前總統陳水扁公布國務機要費21項支出1.3億元　強調「沒有不法所得」

前總統陳水扁7日舉行國際記者會指出，自己遭起訴貪污總金額共計新台幣1億453萬6390元，但21項機密外交與資助犒賞餽贈支出總計1億33... 前總統陳水扁7日舉行國際記者會指出，自己遭起訴貪污總金額共計新台幣1億453萬6390元，但21項機密外交與資助犒賞餽贈支出總計1億3300萬2010元，並 細數21項機密外交與資助犒賞餽贈支出內容。中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國務機要費案纏訟逾15年，前總統陳水扁今天(7日) 公布國務機要費金流，包括，機密外交、資助民運人士王丹、前民進黨主席施明德等21項支出總計1億3300萬元，他說，自己被起訴貪污1億453萬元，「因公支出大於因公收入，沒有不法所得」。

國務機要費案纏訟逾15年，前總統陳水扁7日在台北舉行國際記者會，公布相關金流，並強調國務機要費「因公支出大於因公收入，沒有不法所得」，他攤開在陽光底下，接受各界檢視與挑戰(上圖與下圖)。中央社

對於是否期待總統蔡英文特赦，陳水扁則說，「沒有期待可能性的問題，為何要多此一問？多想的！沒有必要」。

針對前總統陳水扁今天在凱達格蘭基金會辦公室召開記者會，台中監獄今天表示，將蒐集相關事證審查，若陳水扁違反保外醫治相關規定，將加強訪視要求專心接受診療。

陳水扁今天上午舉行「國務機要費案國際記者會」，對外說明所涉官司，並強調，無法接受外界對他貪汙的指責。

陳水扁指出，自己遭起訴貪污總金額共計1億453萬6390元，但21項機密外交與資助犒賞餽贈支出總計1億3300萬2010元；國務機要費「因公支出大於因公收入，沒有不法所得」，他攤開在陽光底下，接受各界檢視與挑戰。

他說，很多做過的事情、所走過的路，原本準備要帶到墳墓，但事與願違，事涉機密、影響國家重大，他一五一十呈現。

陳水扁細說21項機密外交與資助犒賞餽贈支出內容，包括支付美國卡西迪公關費用3549萬5300元；資助326反反分裂國家法民主和平護台灣大遊行2000萬元；對日本外交工作1000萬元；資助中國大陸民運人士王丹2年共20萬美金。

陳水扁說，王丹到總統府面見他，請求幫忙，他答應給予20萬美金資助，維繫民運；王丹在高等法院秘密庭時也承認有收到20萬美元。

陳水扁說，國務機要費支出還包括，贊助對台友好美國資深聯邦眾議員競選經費10萬元美金；執行機密外交工作人員費用162萬元、資助台中清真寺修建140萬元、資助中華文化復興總會2099萬元、資助全民公投催生修憲大遊行1000萬元、資助鄭南榕基金會500萬元、犒賞幕僚林錦昌和馬永成500萬元、餽贈施明德及捐助施明德講座基金會450萬元、餽贈病中的陳定南20萬元、時任總統府人員劉導、陳坤泰結婚禮金各10萬元。

陳水扁指出，他如果真的有貪污犯罪，「判死可以」，他是一個一生最不貪錢的政治工作者，最後要背負惡名，他真的沒辦法接受，只能親自出面告訴全國民眾，他不是那樣的人。

至於為何選在今天召開記者會，陳水扁說，歷史上的今天，1976年4月7日，當時鄧小平被毛澤東撤銷一切黨務，只留下中國共產黨黨籍，沒多久毛澤東掛了，鄧小平翻身；陳水扁說，他現在什麼都沒有，也剩下一個民進黨黨證；此外，他說，歷史上的今天還有1989年4月7日，鄭南榕為清白自焚而死。

陳水扁所涉的國務機要費用部分目前停審，媒體詢問他，為何不到法庭為自己辯護；此外，當初陳水扁保外就醫，中監要求扁不能接受媒體採訪、不能上台，現在陳水扁召開記者會，是否會擔心被中監「抓回去」。

陳水扁說，他開記者會是為了清白，要做有力辯護，他不能到法院開庭，那是因為醫生診斷證明書的醫囑，至於中監當初要求他簽兩不切結書，根本是陳水扁條款，處處都是政治考量。

施明德回應:

陳水扁沒說是國務機要費

前總統陳水扁指曾以國務機要費餽贈前民進黨主席施明德及捐助施明德講座基金會450萬元；施明德今天表示，陳水扁之前說得好像是私人贊助，沒有講那是國務機要費；錢的來去、誰經手，他的帳目一向都很清楚。

中央社引述施明德今天受訪時指出，陳水扁過去跟他討人情時，說得好像是私人贊助，沒有講那是國務機要費，這次卻變成國務機要費。

施明德說，陳水扁是透過時任總統府參議郭文彬捐助，當時郭文彬知道他女兒生病、需要生活費用，郭文彬拿錢給他時，沒有提到陳水扁，只說企業界朋友知道狀況要贊助，到了紅衫軍時，他才知道經費來自陳水扁，他還斥責郭文彬為何不講，郭文彬則說，如果說出來，可能被拒絕。

施明德表示，贊助女兒的部分，他交給辦公室秘書處理，至於捐助施明德講座基金會的經費，由他的辦公室主任交給台大政治系處理，錢的來去、誰經手，他的帳目一向都很清楚。

王丹：接受的政治捐助

是中華民國政府的錢

王丹在2011年時曾坦承接受政治捐助，但王丹當時強調這筆錢並非陳水扁的錢，而是中華民國政府的錢，陳水扁當時代表中華民國向民運人士提供的財力支援。

台中監獄今天發布聲明稿表示，陳水扁在保外醫治期間言行，中監依據監獄行刑法第63條及受刑人保外醫治審核基準及管理辦法辦理，為使陳水扁確實遵守管理辦法等規定，中監事前追蹤掌握他的參與動向，並要求應遵守規定。

中監表示，獄方今天有派員至記者會現場蒐集相關資料，後續會再依蒐集的相關事證審查，如有違反應遵守事項，會依情節派員加強訪視，並要求陳水扁專心接受診療及遵守法令。

陳水扁自2015年保外就醫，中監提出他需遵守「不上台、不演講、不談政治、不受訪」四不原則，以及保外醫治受刑人管理規則等規定。