4/7新北+111燒進17個行政區　足跡遍及板橋、新莊、三重、汐止等處

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）新北市今（7）日新增111例本土個案，包含86例居隔採檢陽性、15例居隔陰轉陽，另有10例新增足跡相關採檢陽性，個案分布在汐止、三重、新莊和蘆洲區。而幾個主要傳播鏈中，又以北市相關案增31人最多，再來是三峽親友、校園群增28人、中和某公寓群聚相關增4人。
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個案說明如下：
《新增個案10人》
- 案25404：20多歲男性，4/4出現發燒症狀，就醫採檢PCR陽性，Ct值20，居住地汐止區。
- 案25579：60多歲男性，住院就醫採檢PCR陽性，Ct值15.1，居住地新莊區。
- 案25842：20多歲男性，不舒服就醫採檢PCR陽性，Ct值14.01，居住地三重區。
- 案25845：40多歲男性，不舒服就醫採檢PCR陽性，Ct值21.7，居住地三重區。
- 案25852：40多歲男性，4/3喉嚨痛就醫採檢PCR陽性，Ct值16.22，居住地三重區。(3/31-4/7入住北市飯店，亦列北市相關案)
- 案25854：20多歲女性，不舒服就醫採檢PCR陽性，Ct值16.22，居住地三重區。
- 案25855：6歲男性，不舒服就醫採檢PCR陽性，Ct值待查，居住地蘆洲區。
- 案25856：20多歲女性，不舒服就醫採檢PCR陽性，Ct值15.71，居住地蘆洲區。
- 案25857：30多歲男性，Ct值21.28。◇案25858：60多歲男性，Ct值17.2。兩人為同住家人，因不舒服就醫採檢PCR陽性，居住地蘆洲區。
《基隆相關案3人》
- 案25402、25566、25580。
《北市相關案31人》
- 案25372、25396、2540、25405、25410、25413、25549、25561~25564、25567~25569、25573、25639、25654、25656~25659、25663~25667、25670、25839、25840、25844、25852。
《桃園相關案1人》
- 案25576。
《新竹市相關案2人》
- 案25407、25409。
《台中相關案1人》
- 案25843。
《台南相關案2人》
- 案25574、25671。
《屏東相關案1人》
- 案25399。
《花蓮相關案2人》
- 案25673、25838。
《中和相關案4人(2人陰轉陽 )》
- 案25398、25400(陰轉陽)、25401、25662(陰轉陽)。
《三峽相關案28人(7人陰轉陽)》
- 案25551-25559、25640-25652、25846-25851。
(案25551、25552、25554、25555、25642、25643、25650陰轉陽)
確診者相關足跡如下：