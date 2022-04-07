4/7新北+111燒進17個行政區　足跡遍及板橋、新莊、三重、汐止等處

新北市今（7）日新增111例本土個案，其中包含土城警分局偵查隊員，所幸匡列同時段上班的19名員警篩檢都是陰性。 新北市今（7）日新增111例本土個案，其中包含土城警分局偵查隊員，所幸匡列同時段上班的19名員警篩檢都是陰性。 (來源 中央社)