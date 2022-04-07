台北流行音樂中心前進紐約！特展《抒情都市主義》探建築與流行音樂產業

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)以流線型外觀受注意的台北流行音樂中心，於今(7)日起紐約的國際知名建築學院舉辦特展，向國際介紹該中心特色及設計理念。

坐落於南港區，台北流行音樂中心(以下簡稱北流)由美國建築師事務所RUR Architecture打造，以台灣山巒線條意象設計，佔地約8.92公頃耗時8年建造，園區內包括表演廳、流行音樂文化館、產業區及戶外開放空間，自2020年9月開幕後，已舉辦過金曲獎頒獎典禮及近60場演出；常設展《唱 我們的歌 流行音樂故事展》與特展《音樂怪博士－陳志遠》皆為超夯必看展覽。

北流首度出發國際前往紐約舉辦特展《抒情都市主義：台北流行音樂中心》，位於紐約的國際知名建築學院—庫珀聯盟學院（Cooper Union）展出，開幕式及論壇於台灣時間今(7)日登場，北流設計建築師Jesse Reiser和Nanako Umemoto、《紐約時報》樂評人Joshua Barone等出席共同探討北流建築對於台灣流行音樂產業的影響，吸引約300名各界人士共襄盛舉。

開幕式演出由北流董事長黃韻玲與執行長呂聖斐親自選曲、台灣音樂家陳芍安重新編曲，現場邀請六名台裔音樂家，以弦樂四重奏與鋼琴合奏重新演繹，歌曲包含日治時期代表歌曲《雨夜花》、民歌時期的《蘭花草》、客語經典歌曲《日頭落山一點紅》，到近代的《海洋》、《島嶼天光》、《玫瑰少年》等。



開幕式(影/Youtube)

兩位建築師分享，北流專案彷彿一場馬拉松，從競圖、設計、規劃、建造歷經了十年，從當時社群網絡尚未興盛，至今看見許多廣告、網路名人、網路影片將北流建築運用其中，對於此建築逐漸成為台北人生活的一部分萬分感動。

北流發言人徐有潔表示，北流正式營運至今才兩年，仍是個非常年輕的場館，感謝多方的貢獻與各界的支持，未來會持續打造民眾享受音樂的平台，落實「音樂即生活、生活有音樂」的願景，成為連結政府、音樂產業、大眾、國際舞台的重要橋樑。

展覽將於４月６日至4月29日展出。由負責北流建築設計的RUR Architecture，攜手以建築系聞名的庫珀聯盟學院共同策展，藉由大型照片、影像紀錄、建築模型呈現北流場館建築理念及運用現況，吸引美國觀眾進一步認識台灣指標型音樂場館與產業運作。

展覽「抒情都市主義：台北流行音樂中心」

日期：2022年4月7日至4月29日

地點：美國紐約庫珀聯盟學院的建築系三樓藝廊



北流發言人徐有潔(左2)赴美參與展覽論壇，分享北流營運現況(圖/北流)



北流特展於紐約庫珀聯盟學院盛大開幕(圖/北流)