Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 科技

北美考古新發現　可能破解恐龍滅絕之謎

科學家相信，一顆直徑達12公里的隕石撞擊地球，造成最近一次的大滅絕，隕石的撞擊地點在墨西哥灣。

By 李昱德, 台灣英文新聞－特約記者
2022/04/07 16:50
此為示意圖 (美聯社) 

此為示意圖 (美聯社) 

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導) 長久以來，恐龍為什麼會滅絕的原因眾說紛紜，其中最為科學界接受的說法是因為隕石撞擊地球而造成，隨著越來越多關於這段歷史的發現被揭露、文獻被發布，恐龍何時將地球的主控權交給了哺乳類，過程也變得更加清晰。

科學家相信，一顆直徑達12公里的隕石撞擊地球，造成最近一次的大滅絕，隕石的撞擊地點在墨西哥灣，靠近墨西哥的猶加敦半島，而關鍵點則在3000公里外的一處，位於美國北達科他州西南部的重要古生物考古遺址丹尼斯（Tanis）。

雖然距離有點遠，從一些化石可以看出隕石帶來的大災變痕跡，帶領整個考古團隊的古生物學家、曼徹斯特大學的研究生Robert DePalma指出，光看著這些化石，就可以帶人類回到那天。

過去，能夠證明生物在這一天一起死亡的證據不多，就連撞擊前數千年的化石也很少，但是丹尼斯的化石群看起來「一團亂」，就像是動植物的遺體被極為強烈地震引發的大水全部攪在一塊，以至於陸生動物與水生動物的化石混雜，整個地區瞬間被隕石的影響變成了一個大型陵墓。

像是被從天而降的碎片包裹住的魚類、被木樁貫穿的烏龜、躲在洞內死亡的哺乳類，還有死在蛋中的翼龍胚胎等等，其中最為直接的證據是鰓中卡著熔融「微隕石」碎屑的匙吻鱘科與鱘科魚類，以及一支奇異龍屬（Thescelosaurus）的完整腿化石。

倫敦自然歷史博物館的Paul Barrett教授指出，腿上沒有任何疾病的痕跡，也未被啃咬過，其完整程度看起來就像是被某種外力直接扳下，這代表這隻恐龍很可能是瞬間死亡。

即使這些發現令人極為興奮，愛丁堡大學的Steve Busatte教授仍說，在更多研究被提出前，他仍持懷疑態度，有些化石雖然十分稀有，卻無法100%證明是由隕石所造成，他期待有更多證據可以給出完美的答案。
恐龍
滅絕
化石
隕石
墨西哥灣
Tanis
美國

相關新聞

【更新外交部回應】中國若敢進犯台灣 美眾議員提案踢出國際金融體系
【更新外交部回應】中國若敢進犯台灣 美眾議員提案踢出國際金融體系
2022/04/07 14:55
【更新】時隔25年美眾議院長訪台？外交部：會適時說明
【更新】時隔25年美眾議院長訪台？外交部：會適時說明
2022/04/07 14:23
俄國總統普丁女兒是誰？為何美國出手制裁？
俄國總統普丁女兒是誰？為何美國出手制裁？
2022/04/07 11:23
中國威脅日甚 美英澳宣布合作研發極音速武器
中國威脅日甚 美英澳宣布合作研發極音速武器
2022/04/06 09:48
美國國安顧問：俄軍仍有超越烏克蘭兵力 未來戰事恐持續數月
美國國安顧問：俄軍仍有超越烏克蘭兵力 未來戰事恐持續數月
2022/04/05 19:57

更新時間 : 2022-04-07 23:28 GMT+08:00

最受歡迎

最後一期追加劑3/23起預約　台灣1922疫苗平台4月退場　未來想打疫苗該怎辦?
最後一期追加劑3/23起預約　台灣1922疫苗平台4月退場　未來想打疫苗該怎辦?
4/6台灣本土+281群聚列表曝光　雙北增160例　全台17縣市淪陷　
4/6台灣本土+281群聚列表曝光　雙北增160例　全台17縣市淪陷　
最新足跡曝！4/6新北+115　遍及17個行政區　三峽親友、校園群聚增38人
最新足跡曝！4/6新北+115　遍及17個行政區　三峽親友、校園群聚增38人
【更新】立委: 4月7日台灣確診數超過500例? 陳時中: 「對!」教育部: 全台累計128校停課
【更新】立委: 4月7日台灣確診數超過500例? 陳時中: 「對!」教育部: 全台累計128校停課
多達12頁！台北市公布8本土個案確診足跡　國賓影城、誠品南西多處入列
多達12頁！台北市公布8本土個案確診足跡　國賓影城、誠品南西多處入列
台灣疫情升溫　4/1起外出、唱歌仍須戴口罩　出入特定娛樂場所須打3劑疫苗
台灣疫情升溫　4/1起外出、唱歌仍須戴口罩　出入特定娛樂場所須打3劑疫苗
創新高！4/7台灣本土+382遍及19縣市　北北桃破200例　陳時中：確診數將再攀升
創新高！4/7台灣本土+382遍及19縣市　北北桃破200例　陳時中：確診數將再攀升
夜店、酒吧進出要打第三劑！台灣特定娛樂場所新規將上路
夜店、酒吧進出要打第三劑！台灣特定娛樂場所新規將上路
台灣振興五倍券4月底到期　經濟部：4月新生兒可改領郵政禮券
台灣振興五倍券4月底到期　經濟部：4月新生兒可改領郵政禮券
台灣指揮中心: 4/6即日起放寬居家隔離規定　並視疫情發展滾動調整
台灣指揮中心: 4/6即日起放寬居家隔離規定　並視疫情發展滾動調整