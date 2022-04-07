北美考古新發現　可能破解恐龍滅絕之謎

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導) 長久以來，恐龍為什麼會滅絕的原因眾說紛紜，其中最為科學界接受的說法是因為隕石撞擊地球而造成，隨著越來越多關於這段歷史的發現被揭露、文獻被發布，恐龍何時將地球的主控權交給了哺乳類，過程也變得更加清晰。

科學家相信，一顆直徑達12公里的隕石撞擊地球，造成最近一次的大滅絕，隕石的撞擊地點在墨西哥灣，靠近墨西哥的猶加敦半島，而關鍵點則在3000公里外的一處，位於美國北達科他州西南部的重要古生物考古遺址丹尼斯（Tanis）。

雖然距離有點遠，從一些化石可以看出隕石帶來的大災變痕跡，帶領整個考古團隊的古生物學家、曼徹斯特大學的研究生Robert DePalma指出，光看著這些化石，就可以帶人類回到那天。

過去，能夠證明生物在這一天一起死亡的證據不多，就連撞擊前數千年的化石也很少，但是丹尼斯的化石群看起來「一團亂」，就像是動植物的遺體被極為強烈地震引發的大水全部攪在一塊，以至於陸生動物與水生動物的化石混雜，整個地區瞬間被隕石的影響變成了一個大型陵墓。

像是被從天而降的碎片包裹住的魚類、被木樁貫穿的烏龜、躲在洞內死亡的哺乳類，還有死在蛋中的翼龍胚胎等等，其中最為直接的證據是鰓中卡著熔融「微隕石」碎屑的匙吻鱘科與鱘科魚類，以及一支奇異龍屬（Thescelosaurus）的完整腿化石。

倫敦自然歷史博物館的Paul Barrett教授指出，腿上沒有任何疾病的痕跡，也未被啃咬過，其完整程度看起來就像是被某種外力直接扳下，這代表這隻恐龍很可能是瞬間死亡。

即使這些發現令人極為興奮，愛丁堡大學的Steve Busatte教授仍說，在更多研究被提出前，他仍持懷疑態度，有些化石雖然十分稀有，卻無法100%證明是由隕石所造成，他期待有更多證據可以給出完美的答案。