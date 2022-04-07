【掰掰好萊塢】西方影業憤而出走 俄國鬧電影荒

2020年11月，疫情下的莫斯科露天電影院（圖／美聯社） 2020年11月，疫情下的莫斯科露天電影院（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）新冠肺炎（COVID-19）疫情正酣時，有片無處放，如今戲院開放了，卻無片可放了。這是俄羅斯影業的喟嘆，是制裁下的無奈。

法新社報導，隨著好萊塢五大影業出走，迪士尼（Disney）、華納兄弟（Warner Bros）、環球（Universal Pictures）、索尼（Sony Pictures）與派拉蒙（Paramount Pictures）皆停止在俄發行新片，俄國戲院陷入了沒有好萊塢賣座片可放映的窘境。

俄人熱愛上戲院，尤其愛看好萊塢電影。在俄國，這類片子特別以俄語配音，而非上字幕。根據歐洲影視觀測站（European Audiovisual Observatory，EAO），去年俄國赴戲院的人次來到1億4,570萬人，是歐洲最高。

如今西方祭出制裁，不僅影響普羅大眾，電影從業人員也欲哭無淚。Mila Grekova從事電影翻譯多年，俄烏大戰後就沒了工作，印度寶萊塢電影雖仍供應無虞，她卻不可能現在才開始學印度文。

在好萊塢撤出之前，俄國製作公司Mosfilm-Master每月為十部外語片配音，主要是英文，現在生意掉了2/3。俄羅斯國家戲院業主協會（National Association of Cinema Owners）3月表示，電影院營收恐怕會掉八成。

為了彌補虧損，Mosfilm-Master正積極朝聘韓文與中文翻譯，盼亞洲電影補上缺口。然而，導演Yevgeny Belin認為，文化差異使然，亞洲片對俄人的吸引力，恐怕難敵西方片。

儘管情勢並不樂觀，Karo影城總裁Olga Zinyakova對俄國市場仍有細心。2月24日俄國攻打烏克蘭以來，她旗下35家影城的售票業績掉了七成，但俄政府承諾會對影視業提供減稅等支持方案，且將把發展重心轉向本土市場。

Olga Zinyakova提到，蘇聯瓦解30年來，俄熬過了政治、經濟甚至疫情災難，如今俄國人民正好有機會能探索自我。1990年代的新黑色電影「兄弟」（Brother）就是個成功例子，如今該片正在俄戲院重新上映。

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