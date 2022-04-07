創新高！4/7台灣本土+382遍及19縣市　北北桃破200例　陳時中：確診數將再攀升

中央流行疫情指揮中心今(7)日公布國內新增531例COVID-19確定病例，分別為382例本土個案及149例境外移入。（截圖自指揮中心記者... 中央流行疫情指揮中心今(7)日公布國內新增531例COVID-19確定病例，分別為382例本土個案及149例境外移入。（截圖自指揮中心記者會）

14:42更新

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(7)日公布國內新增531例COVID-19確定病例，分別為382例本土個案及149例境外移入(78例為航班落地採檢陽性)。指揮官陳時中表示，自這波疫情爆發以來，今日本土確診數再創新高，有鑑於仍有不少傳播鏈待釐清，研判確診人數將持續上升。

指揮中心表示，今日新增之382例本土病例，為188例男性、194例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今(2022)年3月29日至4月7日，其中包含165例為無症狀感染。

新增個案分佈為新北市(111例)、臺北市(87例)、高雄市(59例)、基隆市(41例)、桃園市(28例)、花蓮縣(16例)、嘉義縣(8例)、新竹縣(7例)、臺南市及屏東縣(各5例)、臺中市(4例)、新竹市(3例)、金門縣、宜蘭縣及雲林縣(各2例)、苗栗縣及彰化縣(各1例)。相關疫情調查持續進行中。

陳時中表示，自這波疫情開始以來，出現不少傳播鏈，其中有幾起皆與娛樂場所相關，包含基隆和高雄等地，由於人們在這些場所相聚時間較長、也未落實戴口罩措施，一旦有人染疫，疫情擴散相當快速，呼籲出入相關場所人員應打滿3劑疫苗，並保持社交距離、戴好口罩和勤洗手。





指揮中心說明，今日新增境外移入個案為82例男性、67例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(17例)、美國(6例)、印尼(5例)、德國(3例)、新加坡、法國、瑞士、英國及澳大利亞(各2例)、義大利、西班牙、韓國、中國及泰國(各1例)移入，另103例調查中。入境日介於今年3月7日至4月6日。



指揮中心統計，截至目前國內累計25,756例確診，分別為8,375例境外移入，17,327例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計139例移除為空號。

2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。