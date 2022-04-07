俄軍恐捲土重來 北約秘書長：普丁未放棄掌控烏克蘭野心

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）北約外長會議於本週（6、7日）舉行外長會議，美國國務卿布林肯以及澳洲、日本外長也與會，共同討論如何進一步制裁俄國、支持烏克蘭。

《CNN》報導，北大西洋公約組織（NATO）祕書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）警告，俄國總統普丁（Vladimir Putin）「掌控整個烏克蘭的野心」看來並未停歇，這場戰爭恐將持續數年。他還預計未來幾周內，俄軍將會補充燃料、食物及其他物資捲土重來，在俄國東部的頓巴斯地區發動殘酷的新攻勢。

報導也引述歐美官員說法，指出俄軍再次入侵的可能性。官員表示，目前尚不清楚普丁的長期目標為何，儘管俄方近期改變戰略，並進行數輪俄烏和談，但美國及其盟友正在準備，以防普丁完成在烏東的目標後，尚有餘力重新入侵基輔地區。

英國外相特拉斯（Liz Truss）在週三的晚宴上表示，與俄國接觸的時代已經結束，新的歐洲安全因建立在復原力、防禦、以及威懾上。此外特拉斯也表示，正與G7商談對俄國銀行實施更多制裁。

立陶宛外長稱，歐盟對俄國擬定的制裁「令人失望」，他呼籲歐盟對莫斯科實施石油禁運，並強調若各國對俄軍在布查（Bucha）等地的屠殺行徑的震怒為真，制裁手段也必須認真。

加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）表示，加國將就俄軍在布查大規模屠殺平民的指控，傳喚俄國駐渥太華大使。