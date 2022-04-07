【初選民調揭曉】綠營屏東縣長: 周春米出線　民進黨預計4/20正式提名

民進黨屏東縣長初選競爭激烈，3600通的電話民調在6日就全部打完，服務處7日上午宣布由縣長潘孟安力挺的立委周春米（前）勝出。（周春米服務... 民進黨屏東縣長初選競爭激烈，3600通的電話民調在6日就全部打完，服務處7日上午宣布由縣長潘孟安力挺的立委周春米（前）勝出。（周春米服務處提供）中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）民進黨屏東縣長初選民調結果7日出爐，由立委周春米勝出，她說，將具體落實5大核心產業、6大發展區域願景，同時向對手莊瑞雄與鍾佳濱喊話「都是屏東隊」，將他們的政見融入未來規劃當中。

民進黨屏東縣長初選競爭激烈，3600通電話民調在6日就全部打完，服務處7日上午宣布由縣長潘孟安力挺的立委周春米勝出。

民進黨屏東縣長初選競爭激烈，圖為角逐百里侯的立委鍾佳濱（前左）、周春米（前中）、莊瑞雄（前右）3人，3月在屏東科學園區籌備辦公室揭幕合影。中央社

一路相挺的屏東縣長潘孟安今天指出，3名參選同志都是優秀人才，期待3人能在初選後回到初衷。

潘孟安今天接受媒體訪問指出，下屆屏東縣長的黨內初選空前激烈，3名參選同志都是優秀人才，但終究只能有1個人出線，立委莊瑞雄、鍾佳濱是遺珠之憾，期待3人能在初選後回到初衷，團結創造屏東的勝利。

潘孟安說，恭喜周春米經過全民調之後取得代表權，未來希望她能順利完成整合，贏得年底大選，成為屏東縣首名女縣長，延續縣政之餘，也用她的專業及女性特有溫暖，創造屏東新的城市魅力，讓屏東繼續向前。

周春米服務處上午聚集支持者，宣布確認勝出後，現場氣氛歡騰，支持者舉起大拇指高喊「讚啦」。

周春米接受媒體訪問指出，千言萬語，只有深深感謝，謝謝鄉親的信賴與支持，完成這次民進黨初選，也因為有鄉親的參與，讓初選更榮耀，將持續這股動能，投注屏東未來發展繼續打拼。

對於兩位初選對手莊瑞雄、鍾佳濱，周春米說，會以電話感謝，完成黨內最驕傲的民主價值，過程雖然交鋒激烈，因為大家呈現最好的一面 。

中央社引述周春米說，初選過程激烈，是民主競爭必然經驗；如今初選告一個段落，會盡最大努力彌補之間傷痕，尋求2位委員與支持者的認同「大家都是屏東隊，就是為了讓屏東更好」。

周春米說，將更具體以屏東5大核心產業、6大發展區域為經緯，在現有執政基礎上執行更落實，同時向莊、鍾請益，將他們對屏東很棒的政見，融入將來規畫當中。更希望延續縣長潘孟安的執政基礎的品牌，繼續屏東價值跟驕傲。

媒體詢問勝選關鍵？周春米回應，是大家對屏東價值的堅持與延續「我屏東我驕傲」的品牌，奮戰的過程跟屏東縣長潘孟安一起打拼，最重要基礎來自於大家信賴，且在基層服務「讓大家看得到、找得到、也叫得到」，未來將持續秉持腳踏實地守護大家的信賴。

民進黨預計4月20日召開中執會，正式提名。

【初選民調揭曉】屏東縣長提名人: 周春米出線 民進黨預計4/20中執會正式提名