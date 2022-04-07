【更新】立委: 4月7日台灣確診數超過500例? 陳時中: 「對!」教育部: 全台累計128校停課

立法院社會福利及衛生環境委員會7日邀請衛福部長陳時中（左）列席報告並備詢，會前他接受媒體聯訪時提及，已準備大規模採購COVID-19口服... 立法院社會福利及衛生環境委員會7日邀請衛福部長陳時中（左）列席報告並備詢，會前他接受媒體聯訪時提及，已準備大規模採購COVID-19口服藥物。右 為疾管署長周志浩。中央社

更新時間: 2022-04-07 14:15

首次發稿: 2022-04-07 12:20

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 以下截圖為4月7日記者會部分實況, 臺大醫院院長吳明賢今天也出席記者會,以科學角度提醒民眾, 防疫視同作戰, 而注射疫苗的利大於弊。大家應齊心對抗病毒。

他提醒民眾, 注射疫苗並繼續遵守防疫基本衛生習慣與守則, 台灣才能持續守住疫情, 避免疫情擴散。

首次發稿: 2022-04-07 12:20

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台灣本COVID-19疫情持續升溫，國民黨立委林為洲今(7日) 在立法院社會福利及衛生環境委員會，詢問衛福部長陳時中，今天本土確診病例是否增加380例，加計境外移入超過500例？

自由時報引述陳時中回應「對!」

TVBS報導，陳時中將向立法院衛環請假，預計下午返回指揮中心記者會，進行說明。

近日國內COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）本土案例增加，教育部今天上午發布最新統計，全國累計14縣市、128校採取全校停課或部分班級停課。

中央社報導，教育部今上午透過文字說明，4月6日共有128校停課，包括新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市等14縣市。

上述停課學校包括幼兒園9所、國小51校、國中14校、高級中等學校18校、大專校院36校。依師生染疫狀況不同，採全校停課、部分班級停課、或改成線上教學。

根據教育部現行停課標準，高中以下學校有1名師生確診，全班停課；校內有2班以上師生確診（出現跨班感染），則全校停課。大專如有1名師生確診，所修（授）課程停課；有2名師生確診，則該校（校區）停課。停課期程為10天，各縣市可有更嚴格的規範，包括採預防性停課。

快訊【Covid19疫情】立委: 4月7日台灣確診數超過500例? 陳時中: 「對!」