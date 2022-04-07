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俄國總統普丁女兒是誰？為何美國出手制裁？

美方相信普丁與親信透過家人藏匿資產

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By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/07 11:23
普丁二女兒卡特琳娜（圖／路透）

普丁二女兒卡特琳娜（圖／路透）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄軍在烏克蘭濫殺平民的暴行天理不容，美國旋即對俄祭出新一波制裁，特別點名總統普丁（Vladimir Putin）的兩名女兒。美方相信，二人為普丁藏匿了大量財產。

路透報導，36歲的大女兒瑪麗亞（Maria Vladimirovna Vorontsova）主導政府資助的遺傳學研究計畫，已從克里姆林宮獲得數十億美元資金，由普丁親自監督。普丁曾說遺傳學是「決定未來世界」的重要領域。

據媒體所述，她嫁給荷蘭商人法森（Jorrit Joost Faassen），法森曾受雇於俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank），這家銀行與普丁身邊的權貴有著千絲萬縷的關係。

29歲的二女兒卡特琳娜（Katerina Vladimirovna Tikhonova）是一名科技業高層，支援俄政府及國防產業。她曾自稱是沙馬洛夫（Kirill Shamalov）之妻。沙馬洛夫是普丁好友Nikolai Shamalov之子，而Nikolai Shamalov是俄羅斯銀行（Bank Rossiya）股東。美國將這間銀行稱作俄國權貴的「個人銀行」。夫妻倆的企業持股價值約20億美元，這還不包括其他名下產業。

美國認為普丁及其親信、寡頭巨賈，透過親人在世界各地藏匿資產，如購置豪邸、遊艇、藝術品等高價資產。普丁的財富在俄羅斯是不能碰觸的敏感話題，普丁政敵納瓦尼（Alexei Navalny）去年在一支影片中，指普丁以納稅人血汗錢打造了一座黑海豪華宮殿，即遭克里姆林宮嚴詞否認。

6日公布的新制裁也鎖定了俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）的妻女，以及禁止美國人投資俄國等舉措。

延伸閱讀：
烏克蘭百姓遭屠殺畫面曝光 俄國大外宣：全是假新聞

納瓦尼稱普丁在黑海坐擁一座宮殿：
俄國
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女兒
美國
制裁

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