【更新】時隔25年美眾議院長訪台？外交部：會適時說明

更新時間：2022-04-07 14:23

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）日媒稍早報導美國眾議院議長裴洛西將訪問台灣，台灣外交部發言人歐江安今（7）日上午回應，將會適時說明。

歐江安於聲明中指出，洽邀美國各層級的官員與政要訪問台灣，一向是外交部對美國工作的重要一環。外交部及駐美國各館處也一直都積極推動。對於相關人士的邀訪，如果有具體進展，外交部會在適當的時機對外說明。

至於美國聯邦眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks）、參議院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）是否規劃近期內率團訪台，歐江安表示，我國政府一向歡迎美國國會參眾議員訪問台灣，駐美國代表處也與美國國會友人維持良好的互動與交流，如果有進一步消息，外交部將適時對外說明。

發布時間：2022-04-07 11:14

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）日媒報導，美國眾議院議長裴洛西於10日訪問日本後，調整原訂前往韓國的行程，改訪台灣以示支持。

《日本富士新聞網》引述消息人士指出，裴洛西（Nancy Pelosi）表定8日自美國出發訪日，10日將與首相岸田文雄會晤，原定隨後前往韓國，現傳出將調整行程，轉而造訪台灣。

報導指出，俄國侵略烏克蘭一事，使台海局勢再度成國為國際焦點，擔憂中國效法俄國以武力片面改變現狀。美國政府為表明對台灣的支持，緊急決定取消原定的訪韓行程，來台訪問。

俄國侵略行逕震驚國際，也為台海局勢敲響警鐘，為免中國效尤，美國眾議員魯卡斯（Frank Lucas）於美東時間6日推出「排除中國法案」（Ostracize China Act），一旦中國對台灣安全或社會、經濟體系構成任何威脅，則會面臨與莫斯科相同下場，法案將把中國排除於國際金融體系。身為美國總統繼承順位的第2位的眾院議長，裴洛西選在此時訪台，意義不言而喻。

若報導屬實，則裴洛西將成為1997年後，首度造訪台灣的美眾院議長。1997年李登輝執政時期，時任眾院議長金瑞契（Newt Gingrich）曾率領國會議員訪問團來台，至今已近25年。