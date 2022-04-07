日本知名藝術家奈良美智為台灣而畫　《朦朧潮濕的一天》確定留台

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 知名日本當代藝術家奈良美智去年首度來台舉行巡迴特展，已於今年二月閉展，許多粉絲敲碗希望奈良美智為台灣而畫的作品《朦朧潮濕的一天》（Hazy Humid Day）能「畫留台灣」，奈良美智本人得知後，首度透過文總表達「非常樂見這幅畫能夠留在台灣」等三點回應。

由文總主辦、奈良美智三度親自訪台策佈展的《奈良美智特展》，於今年2月13日落幕，長達一年巡迴全台三地展出，不僅引起各方好評及觀展風潮，也在疫情期間見證台日互助友誼。閉展後，對於研議能否將《朦朧潮濕的一天》留台的期盼，文總曾於2月18日回應，將會與藝術家及其團隊交換意見，並傾聽更多國人對奈良美智畫作的想法，研議把畫作留在台灣的公共性、可行性及其方式。

文化總會表示，2月下旬向奈良美智團隊轉達此事後，對方初步回以正面態度，並曾表達「希望瞭解更多人對奈良美智作品的感受及想法」的期盼，文總便在與對方討論後展開線上問卷調查。該份調查獲得近7千份回覆，其中有91.8%的回覆希望能有機會將藝術家為台灣創作的《朦朧潮濕的一天》作品留在台灣，並對未來可能發展出的留台計畫抱持高度興趣。

文總表示，對於問卷中表達反對的意見，包括應尊重原創者本人的意願、期盼畫作能跟隨藝術家走向全世界等回饋建議，文總也非常重視，除了如實轉達給藝術家及其團隊，也將作為研議後續與對方協調時的重要參考依據，包括協調及徵詢過程，均以尊重藝術家的想法為最大前提。

奈良美智透過文總表示，首先，當初確定赴台舉辦特展後，奈良美智便有意為台灣創作全新作品，他曾說：「這幅作品抱著對多次造訪過的台灣之想法所完成，畫中蘊含了對台灣的感情，是現在我最好的作品，真正的水準，也是最真實的自已。」其次，文總轉述，對於畫留台灣的倡議，奈良美智表示「非常樂意」，且本來就曾思考能否以某種形式將《朦朧潮濕的一天》留在台灣。

奈良為台灣創作最新力作《朦朧潮濕的一天》，是藝術家在精神最顛峰的狀態下的產物，在畫出代表作《月光小姐》後，奈良為了能夠打造相稱的作品，於是掛上了畫布，在純白的畫布前，開始想很多事。「這是件比外表更有深度的作品」，奈良說，「當時的思考並非像是要忍受壓力的思考，而是更自在地接受《月光小姐》、回應提問般的作品。我想如果能夠畫出自然表現出當時感覺的作品就可以了。然後，我開始動筆畫只要有那種感覺就好的作品。」

《朦朧潮濕的一天》畫中的女主角則是無所畏懼地張開眼，面色從容地和觀眾對望，背景也是以台灣的溫暖潮濕為題，和月光小姐的鵝黃毛衣相襯，背景則是塗上大面積的暖色，兩件作品都超過兩尺。看全文：台灣首次奈良美智特展搶先看！代表作及最新現地創作超療癒