【更新外交部回應】中國若敢進犯台灣 美眾議員提案踢出國際金融體系

更新時間:2022-04-07 14:54

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)美國財長葉倫及美國副國務卿雪蔓6日表示,若中國犯台美方將行制裁,對此外交部發言人歐江安今(7)日回應,外交部再次感謝美國政府持續傳達美國對台灣安全的堅定支持與承諾。

美國財政部長葉倫(Janet Yellen)本(4)月6日出席美國聯邦眾議院金融服務委員會聽證會,說明美國對俄國的制裁時應詢表示,中國若侵台,美國準備實施制裁。

另外,美國副國務卿雪蔓( Wendy Sherman)於同日出席美國聯邦眾議院外交委員會聽證會時也指出,美方對台承諾堅若磐石(rock-solid)且跨越黨派,美國會保有能力,抵抗任何會危及台灣人民安全、社經制度的武力及脅迫行動,美國不接受中國企圖以武力奪台,並努力確保北京從西方國家對俄國之制裁中,學到「正確教訓」(take away the right lesson)。

歐江安表示,拜登政府上任以來,多次重申恪守《台灣關係法》及「六項保證」,強調美國對台支持與承諾「堅若磐石」,在俄烏情勢不斷升高之際,仍高度關注台海和平與穩定。

他強調,我國政府堅定推動提升自我防衛能力,並將持續加強與美國等理念相近國家合作,共同捍衛以規則為基礎的國際秩序,促進台海及整體印太區域的和平、穩定及繁榮。

發布時間:2022-04-07 10:14

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)記取俄國前車之鑑,美國眾議員盧卡斯當地時間6日提出「排除中國法案」,一旦中國對台灣安全或社會、經濟體系構成任何威脅,則會面臨與莫斯科相同下場,法案將把中國排除於國際金融體系。

推出「排除中國法案」(Ostracize China Act)的魯卡斯(Frank Lucas)發布聲明指出,美國面臨的最大世代挑戰來自中共的經濟、政治與國家安全威脅。為嚇阻中國效法俄國侵略烏克蘭之舉,國會應採取必要措施,若北京企圖以經濟、軍事實力重塑印太地區,威脅台灣人民安全、社會或經濟體系,將讓中國蒙受重大金融與經濟制裁。

中央社報導指出,若中國行不義之舉,法案將尋求把該國官員排除於部分國際金融組織會議與相關活動之外,20國集團(G20)、國際清算銀行(BIS)、國際金融穩定委員會(Financial Stability Board)、巴塞爾銀行監理委員會(BCBS)、國際保險監理官協會(IAIS)、國際證券監察會組織(IOSCO)等國際金融組織皆涵蓋在內。

美國財政部長葉倫(Janet Yellen)出席眾院金委會聽證會時,也強調美國政府與財政部反對任何片面改變台灣現狀的做法。美國正和盟邦密切合作,以確保有可用的工具因應台灣可能面臨的威脅。

葉倫表示,美國已針對中國在新疆、香港的行徑予以制裁,「我們當然關心台灣,會採取適當行動」。俄國入侵烏克蘭後美國採取的行動證明美國能做到並產生重大後果,「不應懷疑我們在其他情況下也能夠採取同樣行動的能力與決心」。