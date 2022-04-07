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Vegan友善！台北人氣早午餐ACME進駐台北表演藝術中心　戶外空中花園看夜景超浪漫4月訂位全滿

餐點可以特製成素食，週五週六營業至夜間12時

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/07 09:50
ACME進駐台北表演藝術中心(圖/ACME)

ACME進駐台北表演藝術中心(圖/ACME)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)台北人氣早屋餐ACME Cafe Bar & Restaurant進駐國際矚目的台北表演藝術中心，成為場內唯一的指定餐廳，享受高空美景美景搭配健康美食，4月份訂位已全部額滿。

台北表演藝術中心(以下簡稱北藝中心)，歷時 10 年耗資 67.5 億打造，於2021年登上各大媒體排行榜，包括CNN、TIME雜誌、金融時報，醒目的球體建築被當地人暱稱為「皮蛋豆腐」或是「那顆蛋」，由普立茲克建築獎得主雷姆・庫哈斯與大衛・希艾萊特主理的荷蘭大都會建築事務打造，三大劇場已於近日試營運，預計今年8月正式開幕。

ACME以早午餐打響名號後推出新咖啡店型「CAFE ACME」，目前在士林、象山與北美館皆有門市，此次進駐北藝中心7樓，不僅可以在室內享受挑高的舒適空間，還有戶外200坪的空中花園可以俯瞰士林區，室內曲面落地玻璃經特殊製造可保有隱私，餐點部分可以品嘗經典品項班尼迪克鮪魚塔、經典草莓無花果法式吐司、巴西莓優格碗等，新增多項餐點與飲品，也邀請JSC design studio操刀設計空間。

ACME北藝中心門市延長供應時間，週五、週六營業至晚間12點，無論看戲前後想來場早午餐約會，或是小酌一番都是很棒的選擇；同時店裡也新增多款沙拉與全麥鬆餅，多項餐點也能調整成素食；將於4月19日起試營運，僅接受訂位用餐，店家表示4月訂位已滿，5月份訂位方式將於4月19日公布。

ACME｜Cafe Bar & Restaurant
台北市士林區劍潭路一號7樓
02-6617-7575
網站：https://www.facebook.com/acmetaipei/
線上訂位：https://bit.ly/3tOzFdf

Vegan友善！台北人氣早午餐ACME進駐台北表演藝術中心　戶外空中花園看夜景超浪漫4月訂位全滿
室內挑高空間舒適明亮寬敞(圖/ACME)

Vegan友善！台北人氣早午餐ACME進駐台北表演藝術中心　戶外空中花園看夜景超浪漫4月訂位全滿
戶外空中花園俯瞰士林區夜景超浪漫(圖/ACME)

Vegan友善！台北人氣早午餐ACME進駐台北表演藝術中心　戶外空中花園看夜景超浪漫4月訂位全滿
餐點新增品項包含綠葉沙拉、全麥鬆餅等，可調整成vegan(圖/ACME)

Vegan友善！台北人氣早午餐ACME進駐台北表演藝術中心　戶外空中花園看夜景超浪漫4月訂位全滿
(圖/台北表演藝術中心)
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