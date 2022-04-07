〈時評〉彩色vs.黑白

安娜-白德莉莎(Anastasiya Petryshak，見上圖)是出身烏克蘭的知名小提琴家，1994年出生於烏克蘭西部城市伊凡諾-法蘭克(Ivano-Frankivsk)。安娜從小就顯露極高的音樂天賦，屢得音樂比賽大獎。15歲時首度登台演出技巧艱深的帕格尼尼(Paganini)《第一號小提琴協奏曲》；才不過幾個月之後，又在「帕格尼尼音樂廳」演出同樣艱深的柴可夫斯基的《小提琴協奏曲》，因而聲名大噪，從此展開她的演奏生涯。

安娜經常使用珍貴的名琴演奏，包括16至18世紀義大利製琴名家史特拉第瓦里(Stradivari)、阿瑪蒂(Amati)、以及瓜涅里(Guarneri)等人所製作的名琴，因此年紀輕輕的她(今年僅27歲)已經是研究這些名琴聲學原理的專家。

2021年初，安娜錄製了一段影片，演奏英國作曲家艾爾加(Edward Elgar)所作的小提琴曲《愛的問候》(Salut d'Amour)。在這段影片中，安娜用美妙的琴韻向全世界表達誠摯的問候之意，希望全世界每一個人都能擁有一個彩色繽紛的人生。

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自從今年(2022年) 2月24日俄羅斯軍隊入侵烏克蘭以來，至今已逾一個月。由於烏克蘭人民的英勇抵抗，俄羅斯的侵略行為不但未能獲得預期的成果，反而節節敗退瀕臨潰散，因此開始作困獸之鬥，向烏克蘭的平民百姓發動無差別的猛烈攻擊，造成數百萬烏克蘭人民流離失所，甚至造成許多人的傷亡。

安娜目睹自己的同胞遭受俄羅斯軍隊無情的攻擊與殺戮，目前正深陷於水深火熱當中，心中自然非常悲痛與憤慨。她於3月18日推出一段名為《我心為烏克蘭哭泣》(My Heart Cries for Ukraine)的影片，片中她以小提琴演奏烏克蘭作曲家呂申科(Mykola Lysenko)所作的一首曲子，淡淡哀愁的旋律，娓娓道出她內心深沉的哀痛，以及對侵略者最嚴正的抗議，這段影片除了最後一個鏡頭出現象徵烏克蘭的藍色及黃色絲帶之外，其餘全部都是以黑白的色調來呈現，與上述影片《愛的問候》(Salut d'Amour) 的明亮彩色恰成強烈的對比，反映出目前烏克蘭人民的人生已經由彩色變黑白。

▲觀看《我心為烏克蘭哭泣》(My Heart Cries for Ukraine) 請按這裡

自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，我們常常聽到台灣的某些人(尤其是某些政客)發表支持俄羅斯的言論，他們挖空心思杜撰一些理由，來合理化俄羅斯的侵略行為，而完全無視於烏克蘭人民遭受戰爭摧殘、人生由彩色變黑白的事實。孟子曾經說過：「無惻隱之心非人也。」又說：「無是非之心非人也。」像這些無惻隱之心、無是非之心的「非人」，應該受到全民最嚴厲的譴責。

在地理位置上，烏克蘭跟我們台灣的距離雖然很遙遠，但是在國際戰略位置上來說卻是脣齒相依。也就是說，一旦俄羅斯侵略烏克蘭得逞，我們台灣遭受中國侵略的風險就會陡然升高。從這個角度來看，挺俄羅斯的言論在台灣已經不是單純的孟子所謂的「非人」的道德問題，而是嚴肅的國安問題。

在目前的國際情勢下，我們台灣應該堅定地繼續站在民主自由國家的陣營，一方面配合其他自由民主國家對侵略者採取制裁行動，一方面盡己所能聲援烏克蘭，以期在不久的將來，烏克蘭的人民能夠脫離戰亂，重建家園，讓他們的人生由黑白恢復彩色。

讓我們繼續為烏克蘭祈禱。