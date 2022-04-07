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【更新】吳德榮：今年第1號颱風「馬勒卡」最快7日晚形成　呈「大迴轉」特徵•侵襲台灣機率低

吳德榮表示，一般來說「4月颱」直接侵襲台灣的機率非常低；但是否會對台灣天氣帶來間接影響？則視其靠近的程度而定，這才是「馬勒卡」颱風觀察重點。

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/07 11:21
【更新】吳德榮：今年第1號颱風「馬勒卡」最快7日晚形成　呈「大迴轉」特徵•侵襲台灣機率低

更新時間: 2022-04-07 11:20

首次發稿: 2022-04-07 09:30

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）氣象專家吳德榮表示，今年首颱「馬勒卡」最快今(7日) 晚形成，預計先朝西北前進再轉東，路徑類似大迴轉，直接侵襲台灣的機會低，是否會間接影響天氣，需再觀察。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，中央氣象局最新(7日2時)「路徑潛勢預測圖」(如下) 顯示，關島南方海面的「熱帶低壓」，將於今晚率先發展為今年第1號颱風

【更新】吳德榮：今年第1號颱風「馬勒卡」最快7日晚形成　呈「大迴轉」特徵•侵襲台灣機率低這個颱風5天的預測路徑與最新(6日20時)歐洲(ECMWF)系集模式，所模擬的路徑大致類似，先往西北前進。5天之後系集模擬顯示，將逐漸減速、再受到「西風帶」的導引，轉向偏東，呈現大迴轉的特徵。符合氣候資料顯示，4月台灣鄰近地區常受中高層「西風帶」盤據，故「4月颱」直接侵襲台灣的機率是非常低的；但是否會對台灣天氣帶來間接影響？則視其靠近的程度而定，這才是「馬勒卡」颱風觀察重點。

4月7日平地氣溫預測

吳德榮指出，今(7日)晨觀測資料顯示：北台灣雲量稍增，東側海上有降水回波，東半部有零星降雨，嘉、南有濃霧。今晨低溫續回升，截至4：53本島各地區平地最低氣溫：北部(基隆七堵區)16.3度，中部(雲林古坑鄉)16.3度，南部(台南下營區)16.9度，東部(花蓮壽豐鄉)17.0度。

最新(6日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今(7)日東北風略增強，僅迎風面北海岸、北部山區雲量稍增、有飄零星小雨的機率，中南部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫降雨的機率；北舒適、南微熱，日夜溫差大。各平地氣溫：北部17至27度，中部16至29度，南部17至31度，東部17至29度。

4月8日至13日氣溫預測

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明(8)日至下週三(13日)，西半部晴朗穩定、晨有霧，東半部偶有局部短暫降雨的機率；氣溫逐日漸升，週末至下週三北台灣高溫亦升至30度以上，中南部更高達32度以上；白天暖熱早晚涼、日夜溫差大。

吳德榮：今年第1號颱風「馬勒卡」最快7日晚形成　呈「大迴轉」特徵•侵襲台灣機率低
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馬勒卡
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