走路速度變慢是警訊？！台灣醫：肌肉流失引發跌倒的死亡風險比癌症高

醫師提醒，走路速度與全身健康息息相關，若走路速度1秒小於1公尺，當心是體力不好的警訊。（圖／pixabay） 醫師提醒，走路速度與全身健康息息相關，若走路速度1秒小於1公尺，當心是體力不好的警訊。（圖／pixabay）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）「日行萬步」是許多人當成運動的方式之一，但隨著年齡漸增，有7成的人覺得自己的走路速度比三年前慢，醫師提醒，走路速度與全身健康息息相關，若走路速度1秒小於1公尺，當心是體力不好的警訊，因此除了追求「步數」，走路「速度」其實才是關鍵。

8成人僅以散步當運動，7成走路越來越慢，體力漸漸流失不自知

根據益富《樂齡運動大調查》發現有8成的朋友會以散步當作運動，但卻有7成以上覺得自己走路變慢，甚至覺得自己走路常常被人超越。根據台北市醫師公會會刊，正常狀態下，步行速度1秒應大於1公尺，建議民眾可試著走6公尺並計算秒數來粗估自己的步速。根據台灣研究顯示，樂齡族若1秒約走0.8~0.9公尺，可能有體力不足的現象，所以走路「速度」其實是測試體力的重要指標之一，不可輕忽。

台北一名年約70歲的張老太太，平時會在自家巷口散步當運動，自覺身體還算硬朗，但最近幾個月，家人發現張老太太不僅爬樓梯有些吃力，從椅子起身也有點費力，走路越來越慢，甚至常常跌倒。

經醫師進一步檢查，這才發現張老太太腿部肌肉流失嚴重，研判可能是因為疫情使活動量大幅減少，飲食也跟著簡單化，鮮少攝取蛋白質，造成肌肉快速流失。

肌肉流失引發跌倒在2年內死亡風險比癌症高，走路速度是最簡單檢測方式

運動醫學科主治醫師王凱平表示，張老太太雖常吃綜合維他命營養品，卻疏忽蛋白質足量攝取及肌肉訓練的重要性，尤其老年人的肌肉流失量會比年輕時還來得多。所幸，後續給予正確且規律的運動訓練後，並補充蛋白質和BCAA(支鏈胺基酸)，半年後張老太太已不需要持拐杖行走，也終於能開始準備帶孫子出國玩的圓夢計畫。

王凱平表示，「判斷肌肉流失的方式有三面向，走路速度、起身速度、握力大小，過往多數民眾不認為肌肉會生病，因此顯少提供給身體肌肉足夠的養分或訓練，但因為肌肉流失引發跌倒而在2年內引發死亡的風險其實比癌症還高，而走路速度是檢測肌肉流失的最簡單方式，也是近年引發研究的原因。」

王凱平強調，走路速度與全身健康息息相關，健走的速度會比散步的速度要來得快，民眾可從三個標準來自我檢視：是否有流汗、是否有微喘、是否有感覺到疲累？而不僅僅只是有走就好，如果沒有維持一定速率、心跳120次/分鐘、流汗，那麼可能沒有達到真正運動的標準。

落實「補、測、動」三字訣，養成維持好體力習慣

王凱平指出，除了年紀自然老化外，長期久坐不動、營養攝取不均衡這兩大關鍵也是體力流失的主要因素，建議落實「補、測、動」三字訣，包含：一、「補」充足夠營養 ; 二、自我檢「測」步行速度 ; 三、多運「動」，透過正確營養及運動，來保持好體力！

【口訣一：補，補充足夠營養】

飲食上要攝取優質蛋白質並補充BCAA(支鏈胺基酸)營養品，其中應挑選含有「優質三蛋白」(PDCAAS=1)才好消化好吸收，又能幫助肌肉生長，增強體力。多數國人缺乏的鈣質、維生素Ｄ，可維持骨骼和肌肉健康，也很重要！

【口訣二：測，自我檢測步行速度】

有益身體健康的步行速度，只要能在１秒鐘內走１公尺，都是合格的。舉例而言，只要6公

尺步行速度>1公尺/秒，或是能在15秒內走完四線道（約12～15公尺）的斑馬線，甚至更快

的速度，就能代表身體體能在平均水準之上。

【口訣三：動，多運動】

以4公里/小時的速度，快走10分鐘（約1千步），累積日行萬步，步行約6公里，只要90分鐘，就可以消耗約300大卡熱量！每天運動15分鐘，可延長3年壽命，鼓勵大家將健走成為生活習慣，一起走向健康！

運動醫學科王凱平醫師指出「走路速度」是測試體力重要指標之一，可落實「補、測、動」三字訣。