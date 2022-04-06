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熱帶低壓6日形成　台灣氣象局：不排除成為今年首颱

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/06 19:13
中央氣象局表示，菲律賓東方海面6日下午形成一個熱帶性低氣壓，不排除增強為輕度颱風。（圖取自中央氣象局網頁）

中央氣象局表示，菲律賓東方海面6日下午形成一個熱帶性低氣壓，不排除增強為輕度颱風。（圖取自中央氣象局網頁）

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）中央氣象局今（6）日表示，菲律賓東方海面下午形成一個熱帶性低氣壓，不排除未來2天有機會增強為輕度颱風；另外，今晚至明（7）日東北季風稍增強，北部及東北部天氣稍轉涼；迎風面基隆北海岸、東北部及東部地區水氣增加，降雨機率提高

中央氣象局今天下午更新熱帶性低氣壓生成消息，下午2時的熱帶低壓中心位置在北緯4.0度，東經148.5度，以每小時4公里速度，向西進行；中心氣壓1002百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒 23公尺。

中央社報導，氣象局預報員林定宜說，經綜合資料研判、且日本氣象廳也已更新為熱帶性低氣壓，因此更新原本的熱帶擾動為熱帶性低氣壓；由於環境適合它發展，不排除未來2天有機會形成輕度颱風，預估對台灣影響不大。

林定宜解釋，本週後期南海到菲律賓一帶為大低壓區，目前大多只是雲簇，其中有許多熱帶擾動在醞釀，但是否能會有下一個熱帶性低氣壓形成仍須觀察。

另外，在氣溫方面，今晚至明（7）日東北季風稍增強，北部及東北部天氣稍轉涼，僅迎風面高溫稍微下降，低溫變化不大，中部以北、東北部低溫約16至20度；高溫部分，若以台北為例，今天高溫約27、28度，明天則降至23、24度左右。

林定宜提到，預計8日東北季風減弱，北部、東北部氣溫回升，迎風面東半部地區會有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後西半部山區有零星短暫雨。

林定宜說，9至12日環境風場為東風偏東南風，溫度持續回升，各地多雲到晴，僅迎風面東半部零星短暫雨，午後西半部山區易有零星短暫陣雨。
輕颱
中央氣象局

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更新時間 : 2022-04-06 23:14 GMT+08:00

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